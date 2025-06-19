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بمقرهم السري في الجبال.. إسرائيل تعلن اغتيال 30 قائداً إيرانياً

Lebanon 24
19-06-2025 | 13:06
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كشف رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، شلومي بيندر، عن اغتيال 30 قائداً إيرانياً.
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وقال بيندر في غرفة العمليات، أمس الأربعاء: "لقد ضربنا جهاز المخابرات الوطني الإيراني بشدة" خلال الهجمات على إيران، و"اغتلنا 30 قائداً"، مشيراً إلى أن من بينهم رؤساء أركان وقادة سلاح الجو.
كما أضاف أنه "قبل يومين، تمكنا من مهاجمة مقرهم السري في الجبال، وتمكن بعض القادة من الفرار من هناك إلى مكان آخر. وبعد 12 ساعة، تمكنا من مهاجمة رئيس أركان مقر خاتم الأنبياء، الذي فر إلى نفس المكان في الجبال على سلسلة تلال أخرى في طهران".

كذلك تابع: "لقد جعلتم الجيش الإسرائيلي في الدرجة الأولى" (ويقصد بها في المرتبة الأولى عالمياً).

وختم مشدداً على أن المزيد من الجهود ستبذل بغية إزالة التهديد الذي تشكله إيران.
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