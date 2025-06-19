بمقرهم السري في الجبال.. إسرائيل تعلن اغتيال 30 قائداً إيرانياً

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وقال بيندر في ، أمس الأربعاء: "لقد ضربنا جهاز المخابرات الوطني بشدة" خلال الهجمات على ، و"اغتلنا 30 قائداً"، مشيراً إلى أن من بينهم رؤساء أركان وقادة سلاح الجو. كشف رئيس جهاز المخابرات ، ، عن اغتيال 30 قائداً إيرانياً.وقال بيندر في ، أمس الأربعاء: "لقد ضربنا جهاز المخابرات الوطني بشدة" خلال الهجمات على ، و"اغتلنا 30 قائداً"، مشيراً إلى أن من بينهم رؤساء أركان وقادة سلاح الجو.

كما أضاف أنه "قبل يومين، تمكنا من مهاجمة مقرهم السري في الجبال، وتمكن بعض من الفرار من هناك إلى مكان آخر. وبعد 12 ساعة، تمكنا من مهاجمة رئيس أركان مقر خاتم الأنبياء، الذي فر إلى نفس المكان في الجبال على سلسلة تلال أخرى في ".



كذلك تابع: "لقد جعلتم الجيش الإسرائيلي في الدرجة الأولى" (ويقصد بها في المرتبة الأولى عالمياً).



وختم مشدداً على أن المزيد من الجهود ستبذل بغية إزالة التهديد الذي تشكله إيران.