مقتل ضباط إيرانيين بهجمات إسرائيلية على اللواءين 184 و284

قتل عدد من ضباط الجيش في هجمات إسرائيلية استهدفت اللواءين 184 و284 في محافظة لورستان غرب البلاد، وفق ما نقلته وكالة أنباء تسنيم.

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وفي 15 يونيو الجاري، أعلن مقتل رئيس منظمة الاستخبارات وقائدين عسكريين آخرين في الهجمات على .



وأضاف في بيان، أن رئيس استخبارات محمد كاظمي، ونائبه قتلا في هجمات إسرائيلية على طهران، الأحد، وفقا لوكالة تسنيم .



كما أكد الحرس الثوري أن الاغتيال جاء باستهداف أماكن سكن المسؤولين الثلاثة، وهم محمد كاظمي، وحسن محقق، ومحسن باقري.



مقتل 7 من البارزين

وقبل ذلك، أكد الحرس الثوري الإيراني، مقتل 7 من قادته البارزين في القوة الجوفضائية، الذين قتلوا، فجر 13 حزيران الجاري، خلال الهجوم على أحد مواقع القوات الإيرانية.



وأعلن بيان عن الحرس "مقتل مجموعة من القادة البارزين في القوة الجوية الفضائية التابعة للحرس الثوري رفاق اللواء علي حاجي زاده: وهم محمود باقري، وداود شيخيان، ومحمد باقر طاهر بور، ومنصور صفر بور، ومسعود طيب، وخسرو حسني، وجواد جرسرا".



4 من فيلق الحرس الثوري.. و"30 قائداً"

كما أعلن في وقت سابق عن مقتل أربعة من أعضاء فيلق الحرس الثوري في محافظة خراسان الجنوبية في الهجوم الإسرائيلي، وفق ما ذكرته وكالة أنباء "تسنيم".



وهم يونس نوفرستي ومرتضى إبراهيمي كارشك ومهدي زيبا وإسماعيل نادي.



كما أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، عن مقتل ضابطين كبيرين في الجيش، هما اللواء غلام رضا محرابي واللواء مهدي رباني.



وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن أن ضرباته الجوية في أسفرت حتى الآن عن مقتل 30 قائدًا إيرانيًا، من بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة الإيرانية محمد حسين باقري، وقائد الحرس الثوري الإسلامي حسين سلامي، وقائد القوة الجوفضائية للحرس أمير علي حاجي زاده، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة محمد باقري، إلى جانب 9 من علماء البرنامج الإيراني.