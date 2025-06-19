ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة.. والدفاع المدني يصدر بيانًا

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وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، في بيان: "3 الآن جراء استهداف مجموعة من المواطنين بحي شرق مدينة غزة، ما يرفع عدد إلى 72 جراء القصف المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم"، لافتا إلى أن "21 منهم من منتظري المساعدات".فيما قالت تقارير محلية إن أحدث حصيلة للقتلى بلغت 84 شهيدا.