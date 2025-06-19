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ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة.. والدفاع المدني يصدر بيانًا

Lebanon 24
19-06-2025 | 13:19
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أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الضربات الإسرائيلية منذ فجر الخميس إلى أكثر من 76 شهيداً.
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وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، في بيان: "3 شهداء الآن جراء استهداف مجموعة من المواطنين بحي الزيتون شرق مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء إلى 72 جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم"، لافتا إلى أن "21 منهم من منتظري المساعدات".

فيما قالت تقارير محلية إن أحدث حصيلة للقتلى بلغت 84 شهيدا.
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