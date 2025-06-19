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عربي-دولي

خطوات احترازية بالشرق الأوسط.. هذا ما أعلنه الجيش الاسرائيلي

Lebanon 24
19-06-2025 | 13:39
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اتخذ الجيش الأميركي عدة خطوات لحماية أصوله ومعداته في الشرق الأوسط، مع استمرار الصراع بين إسرائيل وإيران، وفق ما صرح مسؤولان دفاعيان لشبكة "سي إن إن".
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وقال المسؤولان ومصدر مطلع إن القيادة المركزية الأميركية قامت أيضاً بتخزين إمدادات إضافية من الدم في المنطقة، "وهو إجراء تشغيلي قياسي في أي وقت يكون هناك احتمال هجوم على القوات الأميركية".

كما وصف أحد المسؤولين هذه التغييرات بأنها "تخطيط احترازي حكيم" وسط تهديدات طهران بمهاجمة القوات والقواعد الأميركية في الشرق الأوسط إذا قررت الولايات المتحدة الانضمام إلى إسرائيل في ضرب المنشآت النووية الإيرانية.

14 طائرة
من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن 14 طائرة محملة بالمعدات العسكرية وصلت من أميركا.

وأفادت الدفاع الإسرائيلية في بيان باستمرار الجسر الجوي ووصول طائرات شحن عسكرية أميركية.

كذلك نشر التلفزيون الإسرائيلي صوراً لوصول مساعدات عسكرية أميركية إلى إسرائيل.
 
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