خطوات احترازية بالشرق الأوسط.. هذا ما أعلنه الجيش الاسرائيلي

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اتخذ الجيش الأميركي عدة خطوات لحماية أصوله ومعداته في ، مع استمرار الصراع بين وإيران، وفق ما صرح مسؤولان دفاعيان لشبكة " إن".وقال المسؤولان ومصدر مطلع إن الأميركية قامت أيضاً بتخزين إمدادات إضافية من في المنطقة، "وهو إجراء تشغيلي قياسي في أي وقت يكون هناك احتمال هجوم على القوات الأميركية".كما وصف أحد المسؤولين هذه التغييرات بأنها "تخطيط احترازي حكيم" وسط تهديدات بمهاجمة القوات والقواعد الأميركية في الشرق الأوسط إذا قررت الانضمام إلى إسرائيل في ضرب المنشآت النووية .من جهتها أعلنت أن 14 طائرة محملة بالمعدات العسكرية وصلت من أميركا.وأفادت الدفاع في بيان باستمرار الجوي ووصول طائرات شحن عسكرية أميركية.كذلك نشر التلفزيون صوراً لوصول مساعدات عسكرية أميركية إلى إسرائيل.