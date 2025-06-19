نتنياهو: نرحب بأية مساعدة لتدمير النووي

قال ، ، الخميس، إنه تم إعداد مفاجآت للإيرانيين، مرحباً "بأية مساعدة" لتدمير البرنامج .

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كما قال لقناة "كان" "قلت إننا نغير وجه ، وأقول الآن إننا نغير وجه العالم"، مبيناً أن دمرت "أكثر من نصف" منصات إطلاق الصواريخ .



وتابع "تغيير أو سقوط النظام في ليس هدفا لكنه قد يصبح نتيجة"، مضيفاً "مسألة سقوط أو تغيير النظام الإيراني تعود للشعب الإيراني، ولا بديل لذلك".