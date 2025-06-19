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نتنياهو: نرحب بأية مساعدة لتدمير النووي

Lebanon 24
19-06-2025 | 13:56
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، إنه تم إعداد مفاجآت للإيرانيين، مرحباً "بأية مساعدة" لتدمير البرنامج النووي الإيراني.
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كما قال لقناة "كان" الإسرائيلية"قلت إننا نغير وجه الشرق الأوسط، وأقول الآن إننا نغير وجه العالم"، مبيناً أن إسرائيل دمرت "أكثر من نصف" منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية.

وتابع "تغيير أو سقوط النظام في إيران ليس هدفا لكنه قد يصبح نتيجة"، مضيفاً "مسألة سقوط أو تغيير النظام الإيراني تعود للشعب الإيراني، ولا بديل لذلك".
 
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