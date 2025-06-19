خلال أسبوعين.. هذا ما أعلنه البيت الابيض حول قرار ترامب المنتظر

قال ، الخميس، إن سيتخذ قرارا خلال الأسبوعين المقبلين بشأن ما إذا كانت ستتدخل في المواجهة .

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وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين نقلا عن رسالة من "استنادا إلى حقيقة أن هناك فرصة كبيرة لإجراء مفاوضات قد تجري أو لا تجري مع في القريب، سأتخذ قراري بشأن التدخل من عدمه خلال الأسبوعين المقبلين".



خلال 48 ساعة

يأتي هذا التصريح، فيما كشف مسؤول إسرائيلي، الخميس، إن تتوقع أن تنضم الولايات المتحدة إلى الضربات ضد إيران خلال 24 إلى 48 ساعة، بحسب نقلته صحيفة تايمز أوف .



وقال المسؤول للصحيفة: "التوقع هو أن ينضموا، لكن لا أحد يضغط عليهم. عليهم اتخاذ قرارهم بأنفسهم".



في حين، ذكرت مصادر لهيئة البث الإسرائيلية، أن الحرب بين وتل أبيب ستستمر من أسبوعين الى ثلاثة وإذا انضمت أميركا قد تستغرق أياماً فقط.