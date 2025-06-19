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عربي-دولي

إيران ترفع سقف التهديدات: أي اعتداء على خامنئي سيشعل طوفانًا لا يُحتوى

Lebanon 24
19-06-2025 | 14:20
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تصاعدت التحذيرات الإيرانية من التدخل الأميركي في الحرب، بعد مرور 7 أيام على المواجهات الإيرانية الإسرائيلية المستمرة.
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وأكد مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم الخميس، أنه سيهاجم فورا أي طرف ثالث يتدخل في الصراع. وقال في بيان “إذا تدخل طرف ثالث في العدوان فسيتم الرد عليه بشكل مباشر ووفق المخطط المحدد”.

بدوره، حذر مجلس صيانة الدستور الإيراني الولايات المتحدة من التدخل في الصراع. وقال في بيان بثه التلفزيون الرسمي، اليوم الخميس، إن بلاده سترد بشكل قاسٍ إذا تدخلت واشنطن عسكريا من أجل دعم الهجوم الإسرائيلي، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.

كما اعتبر أنه على أميركا ورئيسها دونالد ترامب أن يدركا أن ارتكاب أي خطأ ضد إيران سيقابل برد حاسم.
إلى ذلك، رأى أنه من الأفضل للجانب الأميركي أن “يدفن حلم استسلام الإيرانيين”. وشدد على أن “أي اعتداء يطال المرشد علي خامنئي سيثير طوفاناً”، وفق تعبيره.
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