إيران ترفع سقف التهديدات: أي اعتداء على خامنئي سيشعل طوفانًا لا يُحتوى

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تصاعدت التحذيرات من التدخل الأميركي في الحرب، بعد مرور 7 أيام على المواجهات الإيرانية المستمرة.وأكد ، اليوم الخميس، أنه سيهاجم فورا أي طرف ثالث يتدخل في الصراع. وقال في بيان “إذا تدخل طرف ثالث في العدوان فسيتم الرد عليه بشكل مباشر ووفق المخطط المحدد”.بدوره، حذر مجلس صيانة الإيراني من التدخل في الصراع. وقال في بيان بثه التلفزيون الرسمي، اليوم الخميس، إن بلاده سترد بشكل قاسٍ إذا تدخلت عسكريا من أجل دعم الهجوم ، وفق ما أفادت .كما اعتبر أنه على أميركا ورئيسها أن يدركا أن ارتكاب أي خطأ ضد سيقابل برد حاسم.إلى ذلك، رأى أنه من الأفضل للجانب الأميركي أن “يدفن حلم استسلام الإيرانيين”. وشدد على أن “أي اعتداء يطال المرشد سيثير طوفاناً”، وفق تعبيره.