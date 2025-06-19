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الإعصار إريك يضرب ساحل المكسيك

Lebanon 24
19-06-2025 | 14:36
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قالت السلطات في المكسيك إن الإعصار إريك وصل إلى ساحل ولاية أواكساكا صباح اليوم الخميس مما قد يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات وانهيارات طينية تهدد الأرواح.
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وذكرت اللجنة الوطنية للمياه في المكسيك أن الإعصار وصل إلى اليابسة حوالي الساعة 5:30 صباحا بالتوقيت المحلي في بلدة سانتياجو بينوتيبا ناسيونال بولاية أواكساكا، كإعصار كبير من الفئة الثالثة مع رياح متواصلة تبلغ سرعتها القصوى 205 كيلومترات في الساعة وعواصف بسرعة 250 كيلومترا في الساعة.

وحذر علماء من أن إريك، أول إعصار يضرب اليابسة في المكسيك خلال موسم الأعاصير الحالي، ربما يصبح أعنف إعصار على طول ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادي في هذا الوقت المبكر من الموسم الممتد من مايو أيار إلى نوفمبر تشرين الثاني.

وذكر المركز الوطني الأميركي للأعاصير في تقرير أن مركز العاصفة من المتوقع أن يتحرك إلى الداخل فوق جنوب المكسيك خلال اليوم مصحوبا برياح قد تكون مدمرة خاصة بالقرب من مركزها.
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