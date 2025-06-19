الإعصار إريك يضرب ساحل المكسيك

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قالت السلطات في إن الإعصار وصل إلى ساحل ولاية أواكساكا الخميس مما قد يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات وانهيارات طينية تهدد الأرواح.وذكرت للمياه في المكسيك أن الإعصار وصل إلى اليابسة حوالي الساعة 5:30 صباحا بالتوقيت المحلي في بلدة سانتياجو بينوتيبا بولاية أواكساكا، كإعصار كبير من الفئة الثالثة مع رياح متواصلة تبلغ سرعتها القصوى 205 كيلومترات في الساعة وعواصف بسرعة 250 كيلومترا في الساعة.وحذر علماء من أن إريك، أول إعصار يضرب اليابسة في المكسيك خلال موسم الحالي، ربما يصبح أعنف إعصار على طول ساحل المكسيك المطل على المحيط في هذا الوقت المبكر من الموسم الممتد من أيار إلى نوفمبر تشرين الثاني.وذكر الأميركي للأعاصير في تقرير أن مركز من المتوقع أن يتحرك إلى الداخل فوق جنوب المكسيك خلال اليوم مصحوبا برياح قد تكون مدمرة خاصة بالقرب من مركزها.