تماسك ظرفي في إيران يربك حسابات الموساد

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أفادت مصادر أمنية مطلعة أن التماسك الشعبي الظرفي في ، والذي تَشكّل عقب التصعيد الأخير، شكّل مفاجأة غير محسوبة في تقديرات الموساد، الذي كان يراهن على انقسام داخلي يُضعف قدرة على الرد.وفي حين لا تزال الهوة قائمة بين المحافظ والإصلاحي، وكذلك الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي فجّرت احتجاجات سابقة من دون معالجة فعلية، برزت في الأيام الأخيرة مؤشرات على تحوّل في المزاج العام، حيث التقت بعض الأصوات مع الموقف الرسمي في اعتبار ما جرى عدواناً مباشراً على السيادة .وقد أظهرت حملات تفاعل واسعة على مواقع التواصل ميلاً لدى شريحة من المواطنين، ومنهم من يعارضون النظام، إلى التهدئة الداخلية والتركيز على الخطر الخارجي، فيما شددت شخصيات معارضة بارزة، من داخل إيران وخارجها، على حق الجمهورية الإسلامية في الرد على الاستهداف، مع تأكيدهم في الوقت نفسه أن هذا الرد لا ينبغي أن يُستخدم كغطاء لإسكات الأصوات الناقدة في الداخل.وترى دوائر دبلوماسية أن هذا النوع من التماسك الظرفي، رغم محدوديته، ساهم في تعزيز قدرة طهران على المناورة والرد، وفي رفع منسوب الجاهزية داخل المؤسسات العسكرية، ما دفع إلى إعادة احتساب كلفة الاستمرار في التصعيد من دون مكاسب استراتيجية واضحة.