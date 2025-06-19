إسرائيل تهاجم مقر القوات الخاصة لجهاز الأمن الداخلي في طهران

تتواصل المواجهات بين وإيران لليوم السابع على التوالي، إذ أعلن متحدث باسم الجيش ، الخميس، أنه هاجم مقر لجهاز الأمن الداخلي في في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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وأضاف أن الجيش قصف منصات صواريخ إيرانية، مساء الخميس، أيضاً، وفقاً لوكالة " ".



جاء هذا بينما هزت انفجارات ضخمة شمال إسرائيل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي التصدي لأكثر من 480 مسيرة إيرانية.



وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، "نستهدف منصات الصواريخ أرض أرض ".



كما تابع "مستعدون لحرب طويلة الأمد"، مضيفاً "منظوماتنا في البر والبحر والجو تعمل من دون توقف".



كذلك أكد رصد مواقع إطلاق صواريخ في غرب ، بعد رصد محاولات إيرانية لإعادة إعمارها.