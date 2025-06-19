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عربي-دولي

إسرائيل تهاجم مقر القوات الخاصة لجهاز الأمن الداخلي في طهران

Lebanon 24
19-06-2025 | 16:13
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تتواصل المواجهات بين إسرائيل وإيران لليوم السابع على التوالي، إذ أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه هاجم مقر القوات الخاصة لجهاز الأمن الداخلي في طهران في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
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وأضاف أن الجيش قصف منصات صواريخ إيرانية، مساء الخميس، أيضاً، وفقاً لوكالة "رويترز".

جاء هذا بينما هزت انفجارات ضخمة شمال إسرائيل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي التصدي لأكثر من 480 مسيرة إيرانية.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، "نستهدف منصات الصواريخ أرض أرض الإيرانية".

كما تابع "مستعدون لحرب طويلة الأمد"، مضيفاً "منظوماتنا في البر والبحر والجو تعمل من دون توقف".

كذلك أكد رصد مواقع إطلاق صواريخ في غرب إيران، بعد رصد محاولات إيرانية لإعادة إعمارها.
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