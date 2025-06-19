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عربي-دولي
انفجار يستهدف مقر السفارة النرويجية وسط تل أبيب
Lebanon 24
19-06-2025
|
16:31
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أفادت
وزارة الخارجية النرويجية
، مساء الخميس، بوقوع انفجار في
تل أبيب
استهدف مقر السفير النرويجي
في إسرائيل
.
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وذكرت الخارجية النرويجية: "نحن على اتصال بالسفارة في
إسرائيل
ولم يصب أي من الموظفين".
وقالت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
"
الإسرائيلية
إنه "تم إلقاء
قنبلة يدوية
على منزل السفير النرويجي في إسرائيل، مما تسبب في أضرار بالممتلكات".
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