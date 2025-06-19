انفجار يستهدف مقر السفارة النرويجية وسط تل أبيب

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وذكرت الخارجية النرويجية: "نحن على اتصال بالسفارة في ولم يصب أي من الموظفين".وقالت صحيفة " " إنه "تم إلقاء على منزل السفير النرويجي في إسرائيل، مما تسبب في أضرار بالممتلكات".