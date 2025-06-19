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انفجار يستهدف مقر السفارة النرويجية وسط تل أبيب

Lebanon 24
19-06-2025 | 16:31
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أفادت وزارة الخارجية النرويجية، مساء الخميس، بوقوع انفجار في تل أبيب استهدف مقر السفير النرويجي في إسرائيل.
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وذكرت الخارجية النرويجية: "نحن على اتصال بالسفارة في إسرائيل ولم يصب أي من الموظفين".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنه "تم إلقاء قنبلة يدوية على منزل السفير النرويجي في إسرائيل، مما تسبب في أضرار بالممتلكات".
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