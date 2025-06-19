ستارمر يبحث مع ولي عهد البحرين سبل دعم استقرار الشرق الأوسط

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قال متحدث باسم اليوم الخميس إن ستارمر وولي عهد الأمير اتفقا على الحاجة إلى توثيق العلاقات لدعم الاستقرار في .وذكر المتحدث أن رئيس الوزراء وولي دعوا إلى وقف التصعيد، واتفقا على الحاجة إلى علاقات دائمة ووثيقة في جميع أنحاء المنطقة لدعم الاستقرار.وكان ستارمر والأمير سلمان اجتمعا في اليوم لمناقشة تعزيز العلاقات بين والبحرين عن طريق اتفاقات جديدة في مجالات الأمن والدفاع والاستثمار.