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عربي-دولي
ستارمر يبحث مع ولي عهد البحرين سبل دعم استقرار الشرق الأوسط
Lebanon 24
19-06-2025
|
16:31
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قال متحدث باسم
مكتب رئيس الوزراء
البريطاني
كير ستارمر
اليوم الخميس إن ستارمر وولي عهد
البحرين
الأمير
سلمان بن حمد آل خليفة
اتفقا على الحاجة إلى توثيق العلاقات لدعم الاستقرار في
الشرق الأوسط
.
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وذكر المتحدث أن رئيس الوزراء وولي
العهد
دعوا إلى وقف التصعيد، واتفقا على الحاجة إلى علاقات دائمة ووثيقة في جميع أنحاء المنطقة لدعم الاستقرار.
وكان ستارمر والأمير سلمان اجتمعا في
لندن
اليوم لمناقشة تعزيز العلاقات بين
بريطانيا
والبحرين عن طريق اتفاقات جديدة في مجالات الأمن والدفاع والاستثمار.
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