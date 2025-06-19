قبل الهجوم على إيران.. ترامب يطالب بثلاث ضمانات

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وقالت المتحدثة باسم كارولاين ليفيت، الخميس، إن موقف من "لا يجب أن يفاجئ أحدا"، مؤكدة وجود فرصة "حيوية" للتفاوض.وذكرت ليفيت نقلا عن رسالة من ترامب للصحفيين: "يجب ألا يفاجأ أحد بموقف ترامب"، مضيفا "استنادا إلى حقيقة أن هناك فرصة كبيرة لإجراء مفاوضات، قد تجري أو لا تجري مع إيران في القريب، سأتخذ قراري بشأن التدخل من عدمه خلال الأسبوعين المقبلين".وذكر موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن ترامب اجتمع، الخميس في ، بفريقه للأمن القومي، وهو الاجتماع الثالث من نوعه خلال ثلاثة أيام.وكشف المسؤولون أن ترامب "يفكر جديا في الانضمام" إلى حرب ضد إيران، "لكنه يريد ضمان ثلاثة أمور":أن تكون الضربة العسكرية ضرورية حقا.أن العملية لن تجرّ إلى حرب طويلة الأمد في .الأهم من ذلك كله، أنها ستحقق هدف تدمير البرنامج .وكان مسؤول إسرائيلي قال، الخميس، إن بلاده تتوقع قرارا بشأن إمكانية انضمام الولايات المتحدة للعمليات العسكرية ضد إيران خلال اليومين المقبلين.وأوضح المسؤول لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن إسرائيل لا تزال تتوقع انضمام الرئيس الأميركي إلى الضربات ضد البرنامج النووي الإيراني.وقدر المسؤول المدة التي ستقرر فيها الانضمام للضربات على إيران بالقول: "سنعرف ذلك خلال 24-48 ساعة ".