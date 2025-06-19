مصدر إيراني ينفي إجراء اتصال بين عراقجي وويتكوف

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بعدما كشف ثلاثة دبلوماسيين، أن المبعوث الأميركي الخاص ووزير الخارجية تحدثا هاتفياً عدة مرات منذ بدء هجماتها على الأسبوع الماضي، في محاولة للتوصل إلى نهاية دبلوماسية للأزمة، نفى مصدر إيراني الأمر.يأتي هذا بينما صرح غربي لصحيفة "إسرائيل اليوم" بأن إيران أرسلت لواشنطن رداً بموافقتها على بعض مطالب .وأضاف أن " انتقلت من الرفض القاطع إلى استعداد مرن للغاية لمناقشة المطالب الأميركية".وتابع أنه "رغم مع ذلك، تُصر وقف إطلاق النار كشرط مسبق".في حين أشارت مصادر أخرى إلى أن "المحادثات ستبدأ مع استمرار الأعمال العسكرية"، وفقاً للصحيفة.