Advertisement

عربي-دولي

مصدر إيراني ينفي إجراء اتصال بين عراقجي وويتكوف

Lebanon 24
19-06-2025 | 18:26
A-
A+
Doc-P-1379094-638859797853323041.jpg
Doc-P-1379094-638859797853323041.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعدما كشف ثلاثة دبلوماسيين، أن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحدثا هاتفياً عدة مرات منذ بدء إسرائيل هجماتها على إيران الأسبوع الماضي، في محاولة للتوصل إلى نهاية دبلوماسية للأزمة، نفى مصدر إيراني الأمر.
Advertisement
يأتي هذا بينما صرح دبلوماسي غربي لصحيفة "إسرائيل اليوم" بأن إيران أرسلت لواشنطن رداً بموافقتها على بعض مطالب ترامب.

وأضاف أن "طهران انتقلت من الرفض القاطع إلى استعداد مرن للغاية لمناقشة المطالب الأميركية".

وتابع أنه "رغم مع ذلك، تُصر إيران على وقف إطلاق النار الإسرائيلي كشرط مسبق".

في حين أشارت مصادر أخرى إلى أن "المحادثات ستبدأ مع استمرار الأعمال العسكرية"، وفقاً للصحيفة.
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: وزير خارجية باكستان أكد في اتصال مع عراقجي عدم سعي بلاده للتصعيد مع الهند
lebanon 24
20/06/2025 03:16:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يؤكد خلال اتصال هاتفي مع عراقجي وويتكوف ضرورة العمل على خفض التصعيد واللجوء للدبلوماسية
lebanon 24
20/06/2025 03:16:12 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو على اتصال بوفد التفاوض وويتكوف للضغط على حماس
lebanon 24
20/06/2025 03:16:12 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: اتصال هاتفي واحد من واشنطن يكفي لوقف الحرب الإسرائيلية
lebanon 24
20/06/2025 03:16:12 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:52 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:16 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:46 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:25 | 2025-06-19
16:55 | 2025-06-19
16:52 | 2025-06-19
16:31 | 2025-06-19
16:31 | 2025-06-19
16:13 | 2025-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24