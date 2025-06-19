بالفيديو: هجوم إيراني صباحي على إسرائيل.. وإصابة موقع في الجنوب

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن رصد هجوم صاروخي إيراني استهدف مناطق الجنوب، حيث عملت على اعتراض الصواريخ.وأفادت بأن دوّت في عدة مناطق من جنوب ، بما فيها ، وسط أنباء عن سقوط صاروخ إيراني بشكل مباشر على المدينة، ما أسفر عن احتراق مركبات نتيجة تساقط شظايا صواريخ الاعتراض، وفقاً لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.في المقابل، ذكرت وكالة أنباء "فارس" أن الهجوم الصاروخي استهدف قاعدة "نيفاتيم" الجوية في .وأشارت مصادر إعلامية إلى أن المنطقة المستهدفة تشمل أيضاً نطاق مفاعل ديمونا .