Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو: هجوم إيراني صباحي على إسرائيل.. وإصابة موقع في الجنوب

Lebanon 24
19-06-2025 | 23:04
A-
A+
Doc-P-1379135-638859967082289343.png
Doc-P-1379135-638859967082289343.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن رصد هجوم صاروخي إيراني استهدف مناطق الجنوب، حيث عملت أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض الصواريخ.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوّت في عدة مناطق من جنوب إسرائيل، بما فيها مدينة بئر السبع، وسط أنباء عن سقوط صاروخ إيراني بشكل مباشر على المدينة، ما أسفر عن احتراق مركبات نتيجة تساقط شظايا صواريخ الاعتراض، وفقاً لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.
Advertisement

في المقابل، ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن الهجوم الصاروخي استهدف قاعدة "نيفاتيم" الجوية في صحراء النقب.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن المنطقة المستهدفة تشمل أيضاً نطاق مفاعل ديمونا النووي.


Image





مواضيع ذات صلة
يسرائيل هيوم: اندلاع حريق في موقع سقط فيه صاروخ إيراني جنوب إسرائيل
lebanon 24
20/06/2025 08:24:16 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع "نور نيوز" الإيراني: هجوم إسرائيلي على منطقة سكنية في حي نارمك شرقي طهران
lebanon 24
20/06/2025 08:24:16 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: إسرائيل هاجمت صباح اليوم محيط منشأة خنداب للماء الثقيل وسط إيران
lebanon 24
20/06/2025 08:24:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تايمز أوف إسرائيل: إصابة شخص إثر سقوط شظية من صاروخ باليستي إيراني تم اعتراضه وسط إسرائيل
lebanon 24
20/06/2025 08:24:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:52 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:12 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:18 | 2025-06-20
01:11 | 2025-06-20
00:44 | 2025-06-20
00:39 | 2025-06-20
00:35 | 2025-06-20
00:24 | 2025-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24