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عربي-دولي

لماذا يؤجّل ترامب قراره بشأن ضرب إيران؟

Lebanon 24
19-06-2025 | 23:16
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في ظل التصعيد المتواصل بين إسرائيل وإيران، قالت مصادر أميركية إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يُبقي قراره بشأن الانضمام إلى المواجهة العسكرية معلّقًا، بانتظار تحقيق ثلاثة شروط أساسية.
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وذكر موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأميركية، أن ترامب اجتمع الخميس بفريقه للأمن القومي داخل غرفة العمليات بالبيت الأبيض، في ثالث لقاء من نوعه خلال ثلاثة أيام، لمناقشة خيار الانخراط العسكري في الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران.

وبحسب ذات المصادر، فإن ترامب "يفكر جديًا في الانضمام إلى الحرب"، لكنه يشترط قبل اتخاذ القرار ضمان ثلاثة أمور: أولًا، أن تكون الضربة العسكرية ضرورية فعلاً؛ ثانيًا، ألا تؤدي العملية إلى توريط الولايات المتحدة في حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط؛ وثالثًا، وهو الأهم من وجهة نظره، أن تحقق العملية هدفها المتمثل في تدمير البرنامج النووي الإيراني.

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن موقف ترامب من إيران "يجب ألا يفاجئ أحدًا"، مشيرة إلى وجود فرصة "حيوية" للتفاوض مع طهران. ونقلت عن الرئيس قوله في رسالة للصحفيين: "استنادًا إلى حقيقة أن هناك فرصة كبيرة لإجراء مفاوضات، قد تحدث أو لا تحدث مع إيران في المستقبل القريب، سأصدر قراري بشأن التدخل من عدمه خلال الأسبوعين المقبلين".

وكان مسؤول إسرائيلي قال، الخميس، إن بلاده تتوقع قرارا بشأن إمكانية انضمام الولايات المتحدة للعمليات العسكرية ضد إيران خلال اليومين المقبلين.

وأوضح المسؤول لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن إسرائيل لا تزال تتوقع انضمام الرئيس الأميركي إلى الضربات ضد البرنامج النووي الإيراني.

وقدر المسؤول المدة التي ستقرر فيها واشنطن الانضمام للضربات على إيران بالقول: "سنعرف ذلك خلال اليومين المقبلين".(العين)
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