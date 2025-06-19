بأمر من زيلينسكي.. تعيين قائد جديد للقوات البرية

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عيّن الرئيس الأوكراني ، الخميسن شابوفالوف قائدا للقوات البرية، بعدما استقال سلفه إثر ضربة روسية على معسكر تدريبي للجيش أوقعت قتلى وجرحى.وسبق أن عمل شابوفالوف منسقا للمساعدات العسكرية في وتولى لأوكرانيا.وقال ، في مداخلته المسائية، إنه يعوّل على "خبرة قتالية حقيقية" لدى شابوفالوف داعيا إلى تغييرات في الجيش الأوكراني الذي يواجه صعوبات في صد القوات الروسية بعد أكثر من 3 سنوات على بدء الحرب الروسية .وشدّد زيلينسكي في مداخلته المسائية على أن "التغييرات ضرورية" قائلا "إنها مسألة إلزامية". (الجزيرة)