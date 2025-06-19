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نتنياهو: قادرون على ضرب كل المنشآت النووية الإيرانية

Lebanon 24
19-06-2025 | 23:32
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بلاده "تغير وجه العالم" عبر حربها ضد إيران
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وصرح نتنياهو لقناة "كان" التلفزيونية: "قلت إننا نغير وجه الشرق الأوسط، وأقول الآن إننا نغير وجه العالم".

وإذ أكد أن إسرائيل قادرة "على ضرب كل المنشآت النووية الإيرانية"، أشار نتنياهو إلى أن "اي مساعدة مرحب بها" بهدف تدمير هذه المنشآت.

وأوضح أنه بعد 7 أيام من الحرب التي أعلنتها على إيران، دمرت إسرائيل أكثر من نصف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية، مكررا أن طهران تشكل بالنسبة إلى بلاده "تهديدين وجوديين هما النووي والصواريخ البالستية".

وأضاف أن "كمية المنصات لديهم محدودة، وكلما تراجع عددها تراجع عدد الصواريخ".

وسئل نتنياهو عن الوقت الذي ستستغرقه هذه الحرب، فأجاب: "نحن نقاتل، لن أكشف روزنامتنا. لن أقول (للإيرانيين) ما نعد" لهم.

وقال: "حين يشن المرء حربا، يعلم متى تبدأ ولا يعلم متى تنتهي"، مضيفا: "نحن نتقدم بحسب البرنامج الزمني الذي حددناه، سواء على صعيد الوقت أو على صعيد النتائج، والعمل الذي أنجز (إلى الآن) هو استثنائي فعلا".

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي قراره بشن حرب غير مسبوقة على طهران بأنه "تاريخي".(سكاي نيوز)

 
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