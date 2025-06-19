نتنياهو: قادرون على ضرب كل المنشآت النووية الإيرانية

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أعلن ، أن بلاده "تغير وجه العالم" عبر حربها ضد .وصرح لقناة "كان" التلفزيونية: "قلت إننا نغير وجه ، وأقول الآن إننا نغير وجه العالم".وإذ أكد أن قادرة "على ضرب كل المنشآت النووية "، أشار نتنياهو إلى أن "اي مساعدة مرحب بها" بهدف تدمير هذه المنشآت.وأوضح أنه بعد 7 أيام من الحرب التي أعلنتها على إيران، دمرت إسرائيل أكثر من نصف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية، مكررا أن تشكل بالنسبة إلى بلاده "تهديدين وجوديين هما والصواريخ البالستية".وأضاف أن "كمية المنصات لديهم محدودة، وكلما تراجع عددها تراجع عدد الصواريخ".وسئل نتنياهو عن الوقت الذي ستستغرقه هذه الحرب، فأجاب: "نحن نقاتل، لن أكشف روزنامتنا. لن أقول (للإيرانيين) ما نعد" لهم.وقال: "حين يشن المرء حربا، يعلم متى تبدأ ولا يعلم متى تنتهي"، مضيفا: "نحن نتقدم بحسب البرنامج الذي حددناه، سواء على صعيد الوقت أو على صعيد النتائج، والعمل الذي أنجز (إلى الآن) هو استثنائي فعلا".ووصف رئيس الوزراء قراره بشن حرب غير مسبوقة على طهران بأنه "تاريخي".(سكاي نيوز)