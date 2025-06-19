فشل "مؤامرة إسرائيلية كبرى" ضد عراقجي في طهران.. إليكم التفاصيل

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كشف محمد حسين رنجبران، مستشار ، عن إحباط مؤامرة كبيرة خططت لها لاستهداف الوزير عباس عراقجي في العاصمة .وفي حسابه على منصة "إكس"، أوضح محمد حسين رنجبران أن الحديث عن زيارة إلى جنيف للتفاوض مع الترويكا الأوروبية أثار موجة من القلق من احتمال استهدافه من قبل إسرائيل، لافتا إلى أن التهديد كان واقعيًا وجادًا.وقال رنجبران إن عراقجي "لا يرى نفسه مجرد مسؤول ، بل يعتبر نفسه جنديًا في خدمة الوطن، وعلى نهج الشهيد سليماني، يسعى للشهادة".وبين رنجبران أنه "لولا التدابير الأمنية الدقيقة التي اتخذها جنودنا المجهولون، لكان من المحتمل أن تُنفذ هذه المؤامرة خلال الأيام الماضية"، موضحا أن المؤامرة "بفضل الله قد فشلت".وفي ختام منشوره، حث مستشار وزير الخارجية على "الدعاء لعراقجي وزملائه في السلك الدبلوماسي"، مؤكدا "أهمية دعمهم في نضالهم من أجل إحقاق حقوق الجمهورية الإسلامية في هذا العالم الذي ابتعد عن القيم الإنسانية". (روسيا اليوم)