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عربي-دولي

فشل "مؤامرة إسرائيلية كبرى" ضد عراقجي في طهران.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
19-06-2025 | 23:36
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كشف محمد حسين رنجبران، مستشار وزير الخارجية الإيراني، عن إحباط مؤامرة كبيرة خططت لها إسرائيل لاستهداف الوزير عباس عراقجي في العاصمة طهران.
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وفي حسابه على منصة "إكس"، أوضح محمد حسين رنجبران أن الحديث عن زيارة وزير الخارجية إلى جنيف للتفاوض مع الترويكا الأوروبية أثار موجة من القلق من احتمال استهدافه من قبل إسرائيل، لافتا إلى أن التهديد كان واقعيًا وجادًا.

وقال رنجبران إن عراقجي "لا يرى نفسه مجرد مسؤول دبلوماسي، بل يعتبر نفسه جنديًا في خدمة الوطن، وعلى نهج الشهيد قاسم سليماني، يسعى للشهادة".

وبين رنجبران أنه "لولا التدابير الأمنية الدقيقة التي اتخذها جنودنا المجهولون، لكان من المحتمل أن تُنفذ هذه المؤامرة خلال الأيام الماضية"، موضحا أن المؤامرة "بفضل الله قد فشلت".

وفي ختام منشوره، حث مستشار وزير الخارجية الإيراني على "الدعاء لعراقجي وزملائه في السلك الدبلوماسي"، مؤكدا "أهمية دعمهم في نضالهم من أجل إحقاق حقوق الجمهورية الإسلامية في هذا العالم الذي ابتعد عن القيم الإنسانية". (روسيا اليوم)
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