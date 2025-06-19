انقسم إلى "شظايا قاتلة".. سلاح إيراني جديد يقلق إسرائيل!

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كشفت أن أحد الصواريخ التي أطلقتها صباح أمس الخميس نحو ، كان مكونا من عدة صواريخ صغيرة انفجرت في مواقع متفرقة.ونقلت الإذاعة عن مصدرين أمنيين لم تسمهما أن "أحد الصواريخ التي أُطلقت من إيران وسقط في منطقة غوش دان (تل أبيب الكبرى) مكون من عدة صواريخ أصغر حجما، والتي تناثرت إلى مواقع متعددة عند انفجارها".وأوضح المصدران أن الجيش يفحص ما إذا كان "الصاروخ يحتوي على رأس حربي عنقودي، ينقسم إلى ذخائر صغيرة عند الانفجار".وأشارا إلى أن الجيش أرسل فرقا مختصة في "التخلص من القنابل" إلى مواقع السقوط المختلفة، لإجراء التحقيقات والتأكد من نوع الصاروخ المطلق.وأصيب 271 إسرائيليا، بينهم 4 بجروح خطيرة، في الهجوم الصاروخي على صباح الخميس، في سياق تبادل القصف بين البلدين المستمر منذ الجمعة، وفقا لقناة 12 الخاصة.وصباح أمس الخميس، أطلقت إيران عشرات الصواريخ على مناطق في وسط وجنوبي إسرائيل، في أعنف هجوم إيراني منذ بدء التصعيد بين الطرفين.وخلّفت الضربات الإسرائيلية على إيران 224 قتيلا على الأقل منذ 13 حزيران ، بحسب حصيلة رسمية، فيما قتل 25 شخصا بسبب سقوط الصواريخ والمسيرات ، وفق الحكومة.(سكاي نيوز)