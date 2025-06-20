خلال 72 ساعة.. إسرائيل قد تضرب "فوردو" بمفردها

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أشار موقع " إنترناشونال" المعارض، نقلًا عن مصادر أمنية إسرائيلية، إلى أن تأمل بانضمام إلى الحرب وقصف المنشأة "فوردو" النووية شديدة التحصين، لكنها تعتزم مهاجمة هذا الموقع الاستراتيجي بمفردها "خلال أيام".وقال مصدران أمنيان إسرائيليان للموقع، إن الهجوم قد يُنفذ خلال 72 ساعة "على الأكثر".وأكد المصدران، أن السيناريو الأكثر احتمالًا لا يزال يتمثل في تنفيذ عملية مشتركة مع الولايات المتحدة خلال فترة تتراوح بين 48 و72 ساعة مقبلة.وبحسب المصدرين، قد تبدأ العملية مساء الجمعة، غير أن تشعر بالقلق من فقدان "فرصة التفوق العسكري الذهبية" التي حققتها هذا الأسبوع.وقال أحد المصادر الاستخباراتية : "لإجبار تقديم تنازلات وإعادتها إلى طاولة المفاوضات، السبيل الوحيد هو تحرك أميركي".وأضاف: "نحن بحاجة إلى أن يتخذ هذا القرار خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة، لكن ترامب حاليًا غير قابل للتوقع بشكل كبير، وكل الاحتمالات واردة". (ارم)