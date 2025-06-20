بسبب جرائم الكراهية.. قلق أميركي على المسلمين واليهود

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قالت إدارة شرطة أمس الخميس إن وحدة جرائم الكراهية التابعة لها تحقق في تهديدات معادية للمسلمين ضد المرشح لمنصب رئيس بلدية المدينة زهران ممداني.وفي حادثة أخرى قال النائب الأميركي ميلر من ولاية أوهايو إنه "انحرف عن الطريق" بسبب سائق يحمل الفلسطيني.وهاتان هما الأحدث ضمن سلسلة وقائع تثير المخاوف من تصاعد الكراهية ضد من أصول مسلمة وعربية ويهودية وإسرائيلية وفلسطينية منذ بدء الحرب على غزة في أواخر عام 2023.وقال متحدث باسم شرطة إن السلطات تلقت تقارير تفيد بأن ممداني، وهو عضو في مجلس الولاية ومرشح لمنصب رئيس البلدية أبلغ يوم الأربعاء في الساعة 9:45 صباحا عن تلقيه "أربع رسائل صوتية عبر الهاتف، في أيام مختلفة، تتضمن عبارات تهديد معادية للمسلمين من قبل شخص مجهول".وذكرت شرطة نيويورك أنها لم تعتقل أحدا حتى الآن ولا يزال التحقيق جاريا.وأشارت صحيفة نيويورك نيوز إلى أن رجلا هدد بتفجير سيارة ممداني. وقالت حملة المرشح إنه يشارك في تحقيق الشرطة.في سياق منفصل، قال ماكس ميلر النائب عن ولاية أوهايو عبر منصة إكس إنه "انحرف عن الطريق" في مدينة روكي ريفر أمس الخميس بعدما تعرض هو وأسرته للتهديد من شخص يحمل العلم الفلسطيني.وأضاف ميلر، وهو ومؤيد لإسرائيل، أنه قدم بلاغا للشرطة واصفا الواقعة بأنها معادية للسامية.(العين)