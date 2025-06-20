بسبب جرائم الكراهية.. قلق أميركي على المسلمين واليهود

قالت إدارة شرطة مدينة نيويورك
أمس الخميس إن وحدة جرائم الكراهية التابعة لها تحقق في تهديدات معادية للمسلمين ضد المرشح لمنصب رئيس بلدية المدينة زهران ممداني.
وفي حادثة أخرى قال النائب الأميركي ماكس
ميلر من ولاية أوهايو إنه "انحرف عن الطريق" بسبب سائق يحمل العلم
الفلسطيني.
وهاتان هما الأحدث ضمن سلسلة وقائع تثير المخاوف من تصاعد الكراهية ضد الأميركيين
من أصول مسلمة وعربية ويهودية وإسرائيلية وفلسطينية منذ بدء الحرب الإسرائيلية
على غزة في أواخر عام 2023.
وقال متحدث باسم شرطة نيويورك
إن السلطات تلقت تقارير تفيد بأن ممداني، وهو عضو ديمقراطي
في مجلس الولاية ومرشح لمنصب رئيس البلدية أبلغ يوم الأربعاء في الساعة 9:45 صباحا عن تلقيه "أربع رسائل صوتية عبر الهاتف، في أيام مختلفة، تتضمن عبارات تهديد معادية للمسلمين من قبل شخص مجهول".
وذكرت شرطة نيويورك أنها لم تعتقل أحدا حتى الآن ولا يزال التحقيق جاريا.
وأشارت صحيفة نيويورك ديلي
نيوز إلى أن رجلا هدد بتفجير سيارة ممداني. وقالت حملة المرشح إنه يشارك في تحقيق الشرطة.
في سياق منفصل، قال ماكس ميلر النائب الجمهوري
عن ولاية أوهايو عبر منصة إكس إنه "انحرف عن الطريق" في مدينة روكي ريفر أمس الخميس بعدما تعرض هو وأسرته للتهديد من شخص يحمل العلم الفلسطيني.
وأضاف ميلر، وهو يهودي
ومؤيد لإسرائيل، أنه قدم بلاغا للشرطة واصفا الواقعة بأنها معادية للسامية.(العين)