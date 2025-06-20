Advertisement

عربي-دولي

بضربات مباشرة.. هذا ما قصفته إسرائيل في إيران ليلاً

Lebanon 24
20-06-2025 | 00:35
A-
A+
Doc-P-1379174-638860018112836429.png
Doc-P-1379174-638860018112836429.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إنه نفذ ضربات على عشرات الأهداف العسكرية في إيران خلال الليل، منها هجوم على منظمة الابتكار والبحوث الدفاعية التي قال إنها تشارك في تطوير أسلحة نووية.
Advertisement

وأضاف الجيش الإسرائيلي يقول إنه هاجم عشرات الأهداف العسكرية في إيران خلال الليل، كما قصف عدة مواقع صناعية لإنتاج الصواريخ في طهران

وفي المقابل، ذكرت شبكة سي.إن.إن اليوم الجمعة أن عدة حرائق اندلعت في أحد شوارع مدينة بئر السبع بجنوب إسرائيل، بالقرب من حديقة تكنولوجية تضم مقرا لشركة مايكروسوفت.
مواضيع ذات صلة
لماذا تقوم إيران بقصف إسرائيل خلال الليل؟
lebanon 24
20/06/2025 10:43:48 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: إيران شنت 5 موجات من القصف على إسرائيل خلال الليل
lebanon 24
20/06/2025 10:43:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد قتلى القصف الإيراني على إسرائيل ليلا إلى 8
lebanon 24
20/06/2025 10:43:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا قصفت إيران في إسرائيل؟ هذا هو "بنك الأهداف"!
lebanon 24
20/06/2025 10:43:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:52 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:12 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-06-20
03:23 | 2025-06-20
03:22 | 2025-06-20
03:15 | 2025-06-20
02:57 | 2025-06-20
02:48 | 2025-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24