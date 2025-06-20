بضربات مباشرة.. هذا ما قصفته إسرائيل في إيران ليلاً

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وأضاف الجيش الإسرائيلي يقول إنه هاجم عشرات الأهداف العسكرية في إيران خلال الليل، كما قصف عدة مواقع صناعية لإنتاج الصواريخ فيوفي المقابل، ذكرت شبكة سي.إن.إن اليوم الجمعة أن عدة حرائق اندلعت في أحد شوارع بجنوب ، بالقرب من حديقة تكنولوجية تضم مقرا لشركة .