Advertisement

عربي-دولي

خامنئي: إسرائيل تُعاقب

Lebanon 24
20-06-2025 | 01:18
A-
A+
Doc-P-1379194-638860045543793956.png
Doc-P-1379194-638860045543793956.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، صباح اليوم الجمعة على منصة "أكس": "العدو الصهيوني يعاقب في هذه اللحظة".
Advertisement
 
يأتي هذا المنشور عقب وصول صاروخ إيراني إلى إسرائيل أوقع أضرارا قي منطقة بئر السبع.
 
مواضيع ذات صلة
القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين: تصريحات كاتس عن نية إسرائيل استهداف خامنئي مؤذية
lebanon 24
20/06/2025 10:44:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: خامنئي مسؤول مباشرة عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل ولن نسمح بذلك
lebanon 24
20/06/2025 10:44:13 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تعرف إسرائيل وأميركا فعلاً مكان خامنئي؟
lebanon 24
20/06/2025 10:44:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا واصل خامنئي أوامره بإطلاق الصواريخ نحو إسرائيل فإن طهران ستحترق
lebanon 24
20/06/2025 10:44:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:52 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:12 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-06-20
03:23 | 2025-06-20
03:22 | 2025-06-20
03:15 | 2025-06-20
02:57 | 2025-06-20
02:48 | 2025-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24