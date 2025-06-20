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عربي-دولي
خامنئي: إسرائيل تُعاقب
Lebanon 24
20-06-2025
|
01:18
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كتب
المرشد الأعلى
الإيراني
علي خامنئي
،
صباح اليوم
الجمعة على منصة "أكس": "العدو
الصهيوني
يعاقب في هذه اللحظة".
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يأتي هذا المنشور عقب وصول صاروخ إيراني إلى
إسرائيل
أوقع أضرارا قي
منطقة بئر السبع
.
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