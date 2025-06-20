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عربي-دولي

قام بجولة عسكرية.. إيران تنفي اغتيال إسرائيل قائد الأركان الجديد

Lebanon 24
20-06-2025 | 01:24
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نفت إيران اليوم الجمعة، اغتيال رئيس الأركان الجديد عبد الرحيم موسوي.
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وكانت قد أفادت معلومات عن قيام موسوي بجولة عسكرية في طهران نفت أنباء عن اغتياله.
 
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "قضى للمرة الثانية على رئيس أركان الحرب في إيران، وأرفع قائد عسكري للنظام الإيراني".
 
 
 

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