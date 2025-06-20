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عربي-دولي

في إطار عملية "العودة الآمنة".. وصول 2000 إسرائيلي إلى إسرائيل

Lebanon 24
20-06-2025 | 02:10
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وصلت إلى ميناء أسدود الإسرائيلي اليوم الجمعة، أول سفينة إنقاذ وذلك في إطار عملية "العودة الآمنة" وعلى متنها 2000 إسرائيلي آتية من ميناء ليماسول في قبرص.
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ورست سفينة إنقاذ، "كراون إيريس"التابعة لشركة "مانو شيبينغ"، في ميناء أشدود صباح اليوم، وذلك في إطار عملية "العودة الآمنة" التي تقودها وزيرة المواصلات ميري ريغيف لإعادة الإسرائيليين من الخارج.
 
وقد وصل على متن السفينة نحو 2,000 إسرائيلي تم إنقاذهم من ليماسول في قبرص.

وقالت ريغيف: "عملية العودة الآمنة هي مهمة وطنية وتجسيد للتكافل الإسرائيلي المتبادل. ونواصل العمل بحزم، بجميع الأدوات والوسائل، من أجل إعادة المواطنين الإسرائيليين إلى الوطن بأمان".

وكانت عملية إجلاء بحرية، انطلقت تحت مرافقة سفن تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي، حيث ستنفذ رحلتان بحريتان من ميناء ليماسول إلى ميناء أسدود حتى نهاية الأسبوع، تعيدان ما يقارب 3600 إسرائيلي. (روسيا اليوم)
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