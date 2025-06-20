غزة... الأونروا: أماكن توزيع المساعدات تشهد "جريمة مركّبة"

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وقال أبو حسنة لوكالة " " الروسية، اليوم الجمعة، إن المنظمة تستدعي الجوعى إلى تلك الأماكن، وهم منهكون ومتعبون، في عملية تضليل وخداع لعشرات الآلاف الذين يتوجهون لتلك المناطق، ومن ثم يتم قتلهم في الطريق، وهم ذاهبون وعائدون، وخلال انتظارهم للمساعدات.



وأوضح المتحدث باسم الأونروا، أن "عملية توزيع المساعدات بهذه الآلية، غير منظمة وغير إنسانية، وتعتبر عملية مهينة ومذلة".



وتابع قائلاً: "انتباه العالم توجه صوب الحرب ، ولم تعد تركز على ما يحدث في ، وهناك أعداد كبيرة وخطيرة من القتلى والجرحى كل يوم، الأطفال يحرقون في ، الأوضاع الإنسانية تتدهور بصورة دراماتيكية، والمجاعة تنتشر في كل أماكن قطاع غزة". قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" عدنان أبوحسنة، إن أماكن توزيع المساعدات، والمعروفة باسم منظمة غزة الإنسانية، تشهد "جريمة مركّبة".وقال أبو حسنة لوكالة " " الروسية، اليوم الجمعة، إن المنظمة تستدعي الجوعى إلى تلك الأماكن، وهم منهكون ومتعبون، في عملية تضليل وخداع لعشرات الآلاف الذين يتوجهون لتلك المناطق، ومن ثم يتم قتلهم في الطريق، وهم ذاهبون وعائدون، وخلال انتظارهم للمساعدات.وأوضح المتحدث باسم الأونروا، أن "عملية توزيع المساعدات بهذه الآلية، غير منظمة وغير إنسانية، وتعتبر عملية مهينة ومذلة".وتابع قائلاً: "انتباه العالم توجه صوب الحرب ، ولم تعد تركز على ما يحدث في ، وهناك أعداد كبيرة وخطيرة من القتلى والجرحى كل يوم، الأطفال يحرقون في ، الأوضاع الإنسانية تتدهور بصورة دراماتيكية، والمجاعة تنتشر في كل أماكن قطاع غزة".

وحذر أبو حسنة من نفاد الوقود في غزة، وقال "أمام القطاع 3 أيام حاسمة بالنسبة لموضوع الوقود، حيث لا تسمح لشاحنات الأونروا والأمم المتحدة بالحصول على ما تبقى من وقود في بعض المخازن بمنطقة ، ونفاد الوقود يعني توقف المستشفيات، وبعض الأبيار التي ما زالت تعمل، ويعني توجه الناس لمصادر غير آمنة، وهو ما يساعد في انتشار الأمراض.