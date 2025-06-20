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عربي-دولي

موقتاً... سلوفاكيا قررت إغلاق سفارتها في طهران

Lebanon 24
20-06-2025 | 02:43
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قالت وزارة الخارجية في سلوفاكيا إنها قررت إغلاق سفارتها في طهران مؤقتاً، وإجلاء جميع الموظفين من إيران، بسبب التصعيد العسكري الحالي.
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ومن جانبها أعلنت كوريا الجنوبية أنها ساعدت في إجلاء رعاياها من إيران وإسرائيل، في ظل مخاوف من تصاعد الصراع بين طهران وتل أبيب.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن حوالي 60 مواطناً كورياً جنوبياً وأفراد عائلاتهم غادروا إيران وإسرائيل عبر الطرق البرية، ووصلوا إلى دول مجاورة، وسط تصاعد التوترات بين البلدين، وفقاً لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وذكرت الوزارة أن 30 كورياً جنوبياً و4 من أفراد عائلاتهم من إيران عبروا الحدود إلى تركمانستان بواسطة وسائل نقل قدمتها الحكومة الكورية الجنوبية، ووصلوا إلى العاصمة عشق آباد يومي 18 و19 حزيران الجاري.
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