موقتاً... سلوفاكيا قررت إغلاق سفارتها في طهران

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قالت في إنها قررت إغلاق سفارتها في مؤقتاً، وإجلاء جميع الموظفين من ، بسبب التصعيد العسكري الحالي.ومن جانبها أعلنت أنها ساعدت في إجلاء رعاياها من إيران وإسرائيل، في ظل مخاوف من تصاعد الصراع بين طهران وتل أبيب.وقالت الجنوبية إن حوالي 60 مواطناً كورياً جنوبياً وأفراد عائلاتهم غادروا إيران وإسرائيل عبر الطرق البرية، ووصلوا إلى دول مجاورة، وسط تصاعد التوترات بين البلدين، وفقاً لوكالة يونهاب الجنوبية للأنباء.وذكرت الوزارة أن 30 كورياً جنوبياً و4 من أفراد عائلاتهم من إيران عبروا الحدود إلى تركمانستان بواسطة وسائل نقل قدمتها الحكومة الكورية الجنوبية، ووصلوا إلى العاصمة عشق آباد يومي 18 و19 حزيران الجاري.