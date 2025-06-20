شمخاني برسالة إلى المرشد: أنا جاهز للمواجهة

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أكّدت وسائل إعلام إيرانية اليوم الجمعة، بأن مستشار المرشد ، في حالة مستقرة بعد إصابته بهجوم إسرائيلي.وقد نقلت عن شمخاني رسالة قال فيها للمرشد الإيراني: "أنا على قيد الحياة وجاهز للمواجهة وسننتصر".وكانت قد أفادت وسائل إعلام إيرانية، الإثنين الماضي، أن مستشار المرشد الإيراني، علي شمخاني، لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى تحت رعاية طبية مكثفة، بعد تعرضه لهجوم نفذته ، استهدف مقرّ إقامته وأدّى إلى إصابته بجروح خطيرة.ووفقا لما نقلته وكالة "تسنيم" ، فإن الفريق الطبي المشرف على حالة شمخاني أفاد بأن حالته الصحية باتت "مستقرة نسبيا"، وذلك بعد السيطرة على جزء كبير من الإصابات التي لحقت به نتيجة الهجوم.