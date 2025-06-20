Advertisement

عربي-دولي

شمخاني برسالة إلى المرشد: أنا جاهز للمواجهة

Lebanon 24
20-06-2025 | 02:48
A-
A+
Doc-P-1379253-638860098854380034.png
Doc-P-1379253-638860098854380034.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكّدت وسائل إعلام إيرانية اليوم الجمعة، بأن مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني، في حالة مستقرة بعد إصابته بهجوم إسرائيلي.
Advertisement

وقد نقلت عن شمخاني رسالة قال فيها للمرشد الإيراني: "أنا على قيد الحياة وجاهز للمواجهة وسننتصر".

وكانت قد أفادت وسائل إعلام إيرانية، الإثنين الماضي، أن مستشار المرشد الإيراني، علي شمخاني، لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى تحت رعاية طبية مكثفة، بعد تعرضه  لهجوم نفذته إسرائيل، استهدف مقرّ إقامته وأدّى إلى إصابته بجروح خطيرة.

ووفقا لما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية، فإن الفريق الطبي المشرف على حالة شمخاني أفاد بأن حالته الصحية باتت "مستقرة نسبيا"، وذلك بعد السيطرة على جزء كبير من الإصابات التي لحقت به نتيجة الهجوم.
علي شمخاني، لا يزال يرقد في المستشفى تحت الرعاية الطبية


مواضيع ذات صلة
شمخاني مخاطبا المرشد: أنا على قيد الحياة وجاهز للمواجهة وسننتصر
lebanon 24
20/06/2025 13:01:59 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإيراني يؤكد اغتيال علي شمخاني مستشار المرشد متأثرا بإصابته
lebanon 24
20/06/2025 13:01:59 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: علي شمخاني مستشار المرشد في حالة حرجة
lebanon 24
20/06/2025 13:01:59 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز: مقتل علي شمخاني مستشار المرشد الايراني بالضربات الإسرائيلية
lebanon 24
20/06/2025 13:01:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:19 | 2025-06-20
05:16 | 2025-06-20
05:10 | 2025-06-20
05:06 | 2025-06-20
05:01 | 2025-06-20
05:00 | 2025-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24