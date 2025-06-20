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عربي-دولي

الشيخ محمد بن راشد يعلن عن تغييرات في حكومة الإمارات

Lebanon 24
20-06-2025 | 03:22
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كشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن تغييرات في حكومة الدولة، تستهدف تعزيز التجارة الخارجية والاقتصاد والسياحة ومنظومة الذكاء الاصطناعي.
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وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في منشور على حسابه الرسمي في منصة إكس: "الإخوة والأخوات.. بعد التشاور مع أخي رئيس الدولة حفظه الله واعتماده.. نعلن اليوم عن بعض التغييرات في حكومة دولة الإمارات كالتالي: ‏إنشاء وزارة للتجارة الخارجية في حكومة الإمارات وتعيين الدكتور ثاني الزيودي وزيراً للتجارة الخارجية، وتغيير اسم وزارة الاقتصاد لتكون وزارة الاقتصاد والسياحة ويتولاها عبدالله بن طوق المري".

وتابع: "‏ونعلن أيضا أنه سيتم اعتماد منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية - كعضو استشاري في مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية وكافة مجالس إدارات الهيئات الاتحادية والشركات الحكومية بداية من يناير 2026 بهدف دعم صناعة القرار في هذه المجالس وإجراء تحليلات فورية لقراراتها وتقديم المشورة الفنية لها ورفع كفاءة السياسات الحكومية التي تتبناها هذه المجالس في كافة القطاعات".

وأضاف: "‏العالم يمر بمرحلة إعادة تشكيل شاملة.. علمياً.. واقتصادياً.. ومجتمعياً.. وهدفنا الاستعداد من اليوم للعقود القادمة.. هدفنا ضمان استمرار الرفاه والحياة الكريمة للأجيال القادمة".
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