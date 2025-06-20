الشيخ محمد بن راشد يعلن عن تغييرات في حكومة الإمارات

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كشف الشيخ ، حاكم دبي، عن تغييرات في حكومة الدولة، تستهدف تعزيز التجارة الخارجية والاقتصاد والسياحة ومنظومة .وكتب آل مكتوم في منشور على حسابه الرسمي في منصة إكس: "الإخوة والأخوات.. بعد التشاور مع أخي حفظه الله واعتماده.. نعلن اليوم عن بعض التغييرات في حكومة دولة كالتالي: ‏إنشاء وزارة للتجارة الخارجية في حكومة الإمارات وتعيين الدكتور ثاني الزيودي وزيراً للتجارة الخارجية، وتغيير اسم لتكون وزارة الاقتصاد والسياحة ويتولاها عبدالله بن طوق ".وتابع: "‏ونعلن أيضا أنه سيتم اعتماد منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية - كعضو استشاري في والمجلس الوزاري للتنمية وكافة مجالس إدارات الهيئات الاتحادية والشركات الحكومية بداية من يناير 2026 بهدف دعم صناعة القرار في هذه المجالس وإجراء تحليلات فورية لقراراتها وتقديم المشورة الفنية لها ورفع كفاءة السياسات الحكومية التي تتبناها هذه المجالس في كافة القطاعات".وأضاف: "‏العالم يمر بمرحلة إعادة تشكيل شاملة.. علمياً.. واقتصادياً.. ومجتمعياً.. وهدفنا الاستعداد للعقود .. هدفنا ضمان استمرار الرفاه والحياة الكريمة للأجيال القادمة".