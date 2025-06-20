28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بسبب الضربات الإسرائيلية.. مستشفيات في إيران تعرضت لأضرار كبيرة
Lebanon 24
20-06-2025
|
04:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن رئيس
جمعية الهلال الأحمر الإيراني
، بيرحسين كوليوند، الجمعة، أن خمسة مستشفيات في البلاد تعرضت لأضرار كبيرة منذ بداية الهجمات
الإسرائيلية
، إلى جانب تضرر عدد من المباني المحيطة بها.
Advertisement
وأوضح كوليوند، في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم"، أن الهجمات لم تكن موجهة بشكل مباشر نحو المستشفيات، إلا أن موجات الانفجار الناتجة عن القصف تسببت بتحطم النوافذ، وأثرت سلباً على المرضى داخل المراكز الصحية، مشيراً إلى إصابات متعددة ناجمة عن استنشاق الدخان، إضافة إلى حالات هلع وخوف شديد بين المرضى.
وأكد المسؤول
الإيراني
أن استهداف المنشآت الطبية أو تعريضها للخطر يُعدّ انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، مضيفا أن
إيران
ستقوم بإرسال الوثائق المتعلقة بهذه الانتهاكات إلى الهيئات الدولية المعنية، ومنها
مكتب الادعاء العام
الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء الإيرانية: البنية التحتية العسكرية أصيبت بدقة ومستشفى سوروكا تعرض لأضرار بسبب موجة الانفجار
Lebanon 24
وكالة الأنباء الإيرانية: البنية التحتية العسكرية أصيبت بدقة ومستشفى سوروكا تعرض لأضرار بسبب موجة الانفجار
20/06/2025 13:02:34
20/06/2025 13:02:34
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة أنباء "مهر": أضرار في مستشفى الفارابي في كرمانشاه بعد تعرض المدينة لقصف إسرائيلي
Lebanon 24
وكالة أنباء "مهر": أضرار في مستشفى الفارابي في كرمانشاه بعد تعرض المدينة لقصف إسرائيلي
20/06/2025 13:02:34
20/06/2025 13:02:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول عسكري إسرائيلي: موقعا أصفهان ونطنز النوويان في إيران تعرضا لأضرار بالغة
Lebanon 24
مسؤول عسكري إسرائيلي: موقعا أصفهان ونطنز النوويان في إيران تعرضا لأضرار بالغة
20/06/2025 13:02:34
20/06/2025 13:02:34
Lebanon 24
Lebanon 24
العربية: التقديرات الإسرائيلية بإطلاق إيران لصاروخ عنقودي ما سبب أضرارا مادية كبيرة
Lebanon 24
العربية: التقديرات الإسرائيلية بإطلاق إيران لصاروخ عنقودي ما سبب أضرارا مادية كبيرة
20/06/2025 13:02:34
20/06/2025 13:02:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"أنا على قيد الحياة".. رسالة من شمخاني إلى خامنئي
Lebanon 24
"أنا على قيد الحياة".. رسالة من شمخاني إلى خامنئي
05:57 | 2025-06-20
20/06/2025 05:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليّة إغتيال جديدة... من استهدفت إسرائيل في طهران؟ (صورة)
Lebanon 24
عمليّة إغتيال جديدة... من استهدفت إسرائيل في طهران؟ (صورة)
05:19 | 2025-06-20
20/06/2025 05:19:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أسلحة جديدة... مُواجهة بالذكاء الإصطناعيّ بين إيران وإسرائيل
Lebanon 24
أسلحة جديدة... مُواجهة بالذكاء الإصطناعيّ بين إيران وإسرائيل
05:16 | 2025-06-20
20/06/2025 05:16:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بزشكيان: إيران تتمسك بشرط وقف الحرب للتفاوض
Lebanon 24
بزشكيان: إيران تتمسك بشرط وقف الحرب للتفاوض
05:10 | 2025-06-20
20/06/2025 05:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ليست أميركا.. دولة بارزة تتمسك بدعم إسرائيل!
Lebanon 24
ليست أميركا.. دولة بارزة تتمسك بدعم إسرائيل!
05:06 | 2025-06-20
20/06/2025 05:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو.. نانسي عجرم تُبهر متابعيها برقص هستيري في أحدث ظهور لها
Lebanon 24
بالفيديو.. نانسي عجرم تُبهر متابعيها برقص هستيري في أحدث ظهور لها
13:20 | 2025-06-19
19/06/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة قتل مروعة في الأشرفية.. إليكم ما حصل ليلا
Lebanon 24
جريمة قتل مروعة في الأشرفية.. إليكم ما حصل ليلا
23:12 | 2025-06-19
19/06/2025 11:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيدًا عن التمثيل.. فنانة عربية وابنتها تؤسسان مدرسة للرقص
Lebanon 24
بعيدًا عن التمثيل.. فنانة عربية وابنتها تؤسسان مدرسة للرقص
09:48 | 2025-06-19
19/06/2025 09:48:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... هل احتفلت منى شلبي بخطوبتها من هذا "الشاب الوسيم"؟
Lebanon 24
بالصورة... هل احتفلت منى شلبي بخطوبتها من هذا "الشاب الوسيم"؟
09:34 | 2025-06-19
19/06/2025 09:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت شقيقها الشاب... الموت يؤلم ليال الإختيار
Lebanon 24
فقدت شقيقها الشاب... الموت يؤلم ليال الإختيار
06:22 | 2025-06-19
19/06/2025 06:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:57 | 2025-06-20
"أنا على قيد الحياة".. رسالة من شمخاني إلى خامنئي
05:19 | 2025-06-20
عمليّة إغتيال جديدة... من استهدفت إسرائيل في طهران؟ (صورة)
05:16 | 2025-06-20
أسلحة جديدة... مُواجهة بالذكاء الإصطناعيّ بين إيران وإسرائيل
05:10 | 2025-06-20
بزشكيان: إيران تتمسك بشرط وقف الحرب للتفاوض
05:06 | 2025-06-20
ليست أميركا.. دولة بارزة تتمسك بدعم إسرائيل!
05:01 | 2025-06-20
إسرائيل "قلقة".. والسبب ترامب!
فيديو
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
Lebanon 24
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
01:13 | 2025-06-19
20/06/2025 13:02:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت وقبلت رأسه.. بطل مسلسل "اش اش" يحتفل بزفاف ابنته التي تألقت بفستان من تصميم زوجة والدها (صورة وفيديو)
Lebanon 24
بكت وقبلت رأسه.. بطل مسلسل "اش اش" يحتفل بزفاف ابنته التي تألقت بفستان من تصميم زوجة والدها (صورة وفيديو)
00:46 | 2025-06-19
20/06/2025 13:02:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فخم جداً: جولة داخل منزل نارين بيوتي الجديد.. مكتب "مخفي" داخله! (فيديو)
Lebanon 24
فخم جداً: جولة داخل منزل نارين بيوتي الجديد.. مكتب "مخفي" داخله! (فيديو)
00:09 | 2025-06-19
20/06/2025 13:02:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24