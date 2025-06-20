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عربي-دولي

بسبب الضربات الإسرائيلية.. مستشفيات في إيران تعرضت لأضرار كبيرة

Lebanon 24
20-06-2025 | 04:05
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أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بيرحسين كوليوند، الجمعة، أن خمسة مستشفيات في البلاد تعرضت لأضرار كبيرة منذ بداية الهجمات الإسرائيلية، إلى جانب تضرر عدد من المباني المحيطة بها.
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وأوضح كوليوند، في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم"، أن الهجمات لم تكن موجهة بشكل مباشر نحو المستشفيات، إلا أن موجات الانفجار الناتجة عن القصف تسببت بتحطم النوافذ، وأثرت سلباً على المرضى داخل المراكز الصحية، مشيراً إلى إصابات متعددة ناجمة عن استنشاق الدخان، إضافة إلى حالات هلع وخوف شديد بين المرضى.

وأكد المسؤول  الإيراني أن استهداف المنشآت الطبية أو تعريضها للخطر يُعدّ انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، مضيفا أن إيران ستقوم بإرسال الوثائق المتعلقة بهذه الانتهاكات إلى الهيئات الدولية المعنية، ومنها مكتب الادعاء العام الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
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