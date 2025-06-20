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عربي-دولي

كلينتون: نتنياهو يخوض الحرب ضد إيران ليبقى في منصبه إلى الأبد

Lebanon 24
20-06-2025 | 04:22
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انتقد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وقال "يخوض نتانياهو الحرب ضد إيران ليبقى في منصبه إلى الأبد".
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وأوضح كلينتون، خلال مشاركته في البرنامج الحواري الأميركي "ذا ديلي شو"، أن نتانياهو يسعى منذ سنوات إلى الحرب مع إيران، لأنها وسيلته للبقاء في منصبه إلى الأبد.

وقال "لقد شغل المنصب معظم السنوات العشرين الأخيرة. لكنني أعتقد أننا بحاجة إلى تهدئة الأوضاع، وآمل أن يقوم الرئيس الأميركي ترامب بذلك".

وتابع كلينتون: "هل أعتقد أنه يجب علينا منع إيران من الحصول على سلاح نووي؟ بالتأكيد. لقد حاولت ذلك بنفسي، وحققنا قدراً من النجاح. لكن لا داعي لسفك كل هذا الدم من المدنيين الأبرياء، الذين لا يملكون وسيلة لحماية أنفسهم، ويريدون فقط فرصة للعيش".

وتناول كلينتون الصراع الفسطيني الإسرائيلي، قائلاً: "لم يتحدث أحد الآن عن مفاوضات سلام في الشرق الأوسط، لأن الإسرائيليين، في عهد نتانياهو، لا ينوون منح الفلسطينيين دولة. ويبدو أن الفلسطينيين باتوا منقسمين ومنهكين إلى حد يصعب معه تنظيم أنفسهم لتحقيق ذلك الهدف، فيما يبدو أن ترامب يوافق على أنه لا حاجة لأن تكون لهم دولة. لكنك أيضاً لا تريد كارثة".
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