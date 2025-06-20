كلينتون: نتنياهو يخوض الحرب ضد إيران ليبقى في منصبه إلى الأبد

Advertisement

انتقد الرئيس الأميركي الأسبق بيل ، رئيس الوزراء ، وقال "يخوض نتانياهو الحرب ضد ليبقى في منصبه إلى الأبد".وأوضح كلينتون، خلال مشاركته في البرنامج الحواري الأميركي "ذا شو"، أن نتانياهو يسعى منذ سنوات إلى الحرب مع إيران، لأنها وسيلته للبقاء في منصبه إلى الأبد.وقال "لقد شغل المنصب معظم السنوات العشرين الأخيرة. لكنني أعتقد أننا بحاجة إلى تهدئة الأوضاع، وآمل أن يقوم الرئيس الأميركي بذلك".وتابع كلينتون: "هل أعتقد أنه يجب علينا منع إيران من الحصول على سلاح نووي؟ بالتأكيد. لقد حاولت ذلك بنفسي، وحققنا قدراً من النجاح. لكن لا داعي لسفك كل هذا من المدنيين الأبرياء، الذين لا يملكون وسيلة لحماية أنفسهم، ويريدون فقط فرصة للعيش".وتناول كلينتون الصراع الفسطيني ، قائلاً: "لم يتحدث أحد الآن عن مفاوضات سلام في ، لأن الإسرائيليين، في عهد نتانياهو، لا ينوون منح دولة. ويبدو أن الفلسطينيين باتوا منقسمين ومنهكين إلى حد يصعب معه تنظيم أنفسهم لتحقيق ذلك الهدف، فيما يبدو أن ترامب يوافق على أنه لا حاجة لأن تكون لهم دولة. لكنك أيضاً لا تريد كارثة".