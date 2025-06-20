عن "دفاعات إسرائيل".. مفاجأة في تقرير أميركيّ!

أفادت صحيفة " تايمز" الأميركية بأن تطلق صواريخ اعتراضية ضد الطائرات المسيرة والصواريخ أكثر مما تستطيع إنتاجه منها.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن "هذا الأمر أثار تساؤلات داخل المؤسسة الأمنية عما إذا كانت صواريخ دفاعاتها الجوية ستنفد مع استمرار الحرب، قبل أن تستخدم ترسانتها الباليستية".



وقالت إن الجيش اضطر بالفعل إلى ترشيد استخدام الصواريخ الاعتراضية وإعطاء أولوية أكبر للدفاع عن المناطق المكتظة بالسكان والبنية التحتية الإستراتيجية، وفقاً لـ8 مسؤولين سابقين وحاليين.

وذكرت الصحيفة أنَّ هناك عاملين سيساعدان في تحديد أمد الحرب الإسرائيلية الإيرانية هما احتياطي إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية ومخزونات إيران من الصواريخ بعيدة المدى.



ونقلت الصحيفة عن العميد ران كوخاف - الذي قاد نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي حتى عام 2021 ولا يزال يخدم في الاحتياط العسكري - قوله إن الصواريخ الاعتراضية ليست "حبات أرز"، كما أن عددها محدود، وبالتالي يشكل الحفاظ على الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية تحديا حقيقيا.

موازنة

وعند اندلاع الحرب قدّر بعض المسؤولين الإسرائيليين أن إيران تمتلك ما يقارب ألفي صاروخ باليستي.

ويقول المسؤولون الإسرائيليون الذين نقلت عنهم الصحيفة إن إيران استنفدت ما بين ثلث إلى نصف هذه الصواريخ، إما بإطلاقها نحو إسرائيل أو لأن إسرائيل ضربت المخابئ التي كانت مخزنة فيها.



وبدأت إيران تقلل كثيراً من إطلاق الصواريخ ربما إدراكا منها أنها بذلك تستنفد المخزون منها، وفق "نيويورك تايمز" التي أوردت أيضا أن البعثة الإيرانية لدى لم ترد على طلبها التعليق بشأن هذا الموضوع.



ولا يقتصر الأمر على إيران وحدها، فإسرائيل نفسها تستنفد هي الأخرى صواريخها الاعتراضية.





ووفقاً للجيش الإسرائيلي، فإن جملة ما أطلقته إيران من صواريخ حتى صباح الأربعاء بلغ 400 صاروخ، تمكن نحو 40 منها من تفادي منظومات الدفاع الجوي وأصابت أحياء .



أما الصواريخ المتبقية وعددها 360 إما اعترضتها الصواريخ الإسرائيلية أو تم رصدها، وهي تسقط في أرض خالية أو في البحر كما يزعم الجيش الإسرائيلي.



وبحسب مراسلي "نيويورك تايمز"، لن يفصح أي مسؤول إسرائيلي عن عدد الصواريخ الاعتراضية التي بقيت تحت تصرف إسرائيل، فالكشف عن مثل هذا السر الدفين قد يمنح إيران ميزة عسكرية، كما سيؤثر في قدرة على مواصلة حرب استنزاف طويلة الأمد. (الجزيرة نت)