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عربي-دولي
اختراق خطير.. هكذا تقوم إيران بمراقبة إسرائيل من الداخل
Lebanon 24
20-06-2025
|
05:00
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حذر مسؤول إسرائيلي من اختراق
إيران
لكاميرات المراقبة الخاصة
في إسرائيل
لجمع معلومات عن نتائج هجماتها الصاروخية.
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وأصدر ريفائيل
فرانكو
، النائب السابق لمدير عام
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
الإسرائيلية
، الإثنين الماضي، تحذيرا عبر
الإذاعة العامة
، دعا فيه السكان إلى غلق كاميرات المراقبة بمنازلهم أو تغيير كلمة المرور، بحسب وكالة
بلومبرغ
للأنباء.
وقال: "نعلم أنه في اليومين أو الثلاثة أيام الماضية، حاول الإيرانيون الاتصال بالكاميرات لفهم ما حدث وأين قصفت صواريخهم لتحسين دقتها".
وأضاف فرانكو الذي يدير في الوقت الحالي شركة كود بلو للأمن السيبراني: "لقد رأينا محاولات خلال الحرب، وتلك المحاولات تتجدد الآن".
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