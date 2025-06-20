اختراق خطير.. هكذا تقوم إيران بمراقبة إسرائيل من الداخل

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وأصدر ريفائيل ، النائب السابق لمدير عام ، الإثنين الماضي، تحذيرا عبر ، دعا فيه السكان إلى غلق كاميرات المراقبة بمنازلهم أو تغيير كلمة المرور، بحسب وكالة للأنباء. حذر مسؤول إسرائيلي من اختراق لكاميرات المراقبة الخاصة لجمع معلومات عن نتائج هجماتها الصاروخية.وأصدر ريفائيل ، النائب السابق لمدير عام ، الإثنين الماضي، تحذيرا عبر ، دعا فيه السكان إلى غلق كاميرات المراقبة بمنازلهم أو تغيير كلمة المرور، بحسب وكالة للأنباء.

وقال: "نعلم أنه في اليومين أو الثلاثة أيام الماضية، حاول الإيرانيون الاتصال بالكاميرات لفهم ما حدث وأين قصفت صواريخهم لتحسين دقتها".



وأضاف فرانكو الذي يدير في الوقت الحالي شركة كود بلو للأمن السيبراني: "لقد رأينا محاولات خلال الحرب، وتلك المحاولات تتجدد الآن".