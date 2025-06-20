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عربي-دولي

ليست أميركا.. دولة بارزة تتمسك بدعم إسرائيل!

Lebanon 24
20-06-2025 | 05:06
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كشف مقال جديد نشرتهُ مجلة "فورين بوليسي" الأميركية أن الهند رفضت الأسبوع الماضي التوقيع على بيان أقرته البلدان المنضوية في منظمة شنغهاي للتعاون يدين الهجمات الإسرائيلية على إيران.
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وأشار المقال إلى أن قرار نيودلهي يعكس مدى الصعوبات الدبلوماسية التي ستواجهها في التعامل مع صراع جديد خطير في الشرق الأوسط.


وقال إن الهند ظلت لعقود من الزمن تتوخى الحفاظ على علاقات ودية مع كل من إيران والسعودية، والإسرائيليين والفلسطينيين، والولايات المتحدة وروسيا، مستندة في ذلك على سياسة قائمة على الاستقلال الإستراتيجي.


وفي السنوات الأخيرة، تعرّضت لهند لاختبارات كبيرة على صعيد الحرب الروسية على أوكرانيا والحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

ومع ذلك، يشير الكاتب إلى أنها اجتازتها بنجاح، إذ لا تزال علاقاتها مع هذه الدول تتسم بالدفء، وإن كان بعضها أكثر دفئا من البعض الآخر.

بيد أن الصراع الدائر بين إسرائيل وإيران يعدّ أحد أصعب الاختبارات التي تمر بها الهند حتى الآن، وأصبحت إسرائيل من أقرب شركائها، بدءاً من تجارة الأسلحة، حيث تعتبر الهند أكبر مشترٍ للأسلحة الإسرائيلية، كما أن تل أبيب أكبر مُصدِّر لنيودلهي. وقد شهد التبادل التجاري بين البلدين طفرة هائلة بمقدار 33 ضعفاً في العقد الماضي.

وأوضح المقال أن الهند تستورد رقائق أشباه الموصلات من إسرائيل وتتعاون ثنائياً في مجال التقنيات الزراعية الموفرة للمياه، ذاكراً أن مجموعة أداني -التي يملكها الملياردير ورجل الأعمال الهندي غوتام أداني- تدير ميناء حيفا الإسرائيلي.
 
ولفت إلى أن سياسات وأساليب الحكم التي ينتهجها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غالبا ما تكون متوافقة.

يشار إلى أن نتنياهو مطلوب من المحكمة الجنائية بتهمة ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

مصالح كبيرة
 
وكشف الكاتب الأميركي أن المسؤولين الهنود يبدون سراً إعجابهم بالتزام الحكومة الإسرائيلية المكشوف باستخدام التكتيكات القوية لاستهداف الخصوم والسعي لتحقيق مصالحها الأمنية، ويقدِّرون لها أنها من بين القلائل من الدول التي دعمت الهند خلال صراعها الأخير مع باكستان.

ولكن للهند مصالح كبيرة أيضاً مع إيران ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط، ويقول المقال إن الهند قلصت وارداتها من الطاقة من إيران تفاديا للعقوبات الأميركية، مضيفاً أن حجم التجارة الثنائية بين الدولتين ظل متواضعاً.

وفي الوقت نفسه، يعد الشرق الأوسط، وفق المقال، مصدراً رئيسياً للطاقة والتجارة والاستثمار بالنسبة للهند، التي لها شركاء مهمون في تلك المنطقة، مثل مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
 
وفي ظل هذه التشابكات، يرى كاتب المقال أن نهج تعامل الهند مع الصراع الإسرائيلي الإيراني يشبه موقفها من الحرب في أوكرانيا، فمن ناحية لن تدين إسرائيل وقادتها على الهجمات، ومن ناحية أخرى ستؤكد ضرورة تهدئة حدة المواجهات بين البلدين، وإفساح المجال للدبلوماسية لإنهائها.

ويشرح الكاتب أن الصراع الإسرائيلي الإيراني، كما هو الحال مع الحرب في أوكرانيا، سيخدم مصالح الهند إلى حد كبير. (الجزيرة نت)
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