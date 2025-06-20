بزشكيان: إيران تتمسك بشرط وقف الحرب للتفاوض

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بالتزامن مع تأكيد أن عملياتها مستمرة ضد وقد تطول، أكد أن بلاده لطالما "سعت إلى السلام والهدوء" وإيران تتمسك بشرط وقف الحرب للتفاوض.كما أضاف في تغريدة على حسابه في منصة إكس اليوم الجمعة أن "السبيل الوحيد لإنهاء الحرب الآن هو وقف العدوان دون شروط، وتوفير ضمانة قاطعة لإنهاء مغامرات إلى الأبد"، وفق تعبيره.