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بزشكيان: إيران تتمسك بشرط وقف الحرب للتفاوض

Lebanon 24
20-06-2025 | 05:10
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بالتزامن مع تأكيد إسرائيل أن عملياتها مستمرة ضد إيران وقد تطول، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لطالما "سعت إلى السلام والهدوء" وإيران تتمسك بشرط وقف الحرب للتفاوض.
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كما أضاف في تغريدة على حسابه في منصة إكس اليوم الجمعة أن "السبيل الوحيد لإنهاء الحرب الآن هو وقف العدوان الإسرائيلي دون شروط، وتوفير ضمانة قاطعة لإنهاء مغامرات الصهاينة إلى الأبد"، وفق تعبيره.
 
وأردف أنه في حال رفضت إسرائيل ذلك فإن رد بلاده "سيكون أشد قسوة"، ما سيدفع تل أبيب إلى الندم. (العربية) 
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