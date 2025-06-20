عمليّة إغتيال جديدة... من استهدفت إسرائيل في طهران؟ (صورة)

قالت قناة " انترناشيونال"، إنّ "طائرة مسيّرة استهدفت شقة في منطقة غيشا وسط ، وهي عبارة عن مجمع لقوات "الباسيج" الخاضعة لقيادة الإيرانيّ.

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وفي هذا السياق، أفادت " " نقلاً عن مصادر إسرائيليّة قولها، إنّ " نفّذت عمليّة إغتيال في العاصمة الإيرانيّة طهران".





وبحسب المصادر، فقد استهدفت عالماً نوويّاً إيرانيّاً.