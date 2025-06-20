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عمليّة إغتيال جديدة... من استهدفت إسرائيل في طهران؟ (صورة)

Lebanon 24
20-06-2025 | 05:19
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قالت قناة "إيران انترناشيونال"، إنّ "طائرة مسيّرة استهدفت شقة في منطقة غيشا وسط طهران، وهي عبارة عن مجمع لقوات "الباسيج" الخاضعة لقيادة الحرس الثوري الإيرانيّ.
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وفي هذا السياق، أفادت "سكاي نيوز" نقلاً عن مصادر إسرائيليّة قولها، إنّ "تل أبيب نفّذت عمليّة إغتيال في العاصمة الإيرانيّة طهران".


وبحسب المصادر، فقد استهدفت إسرائيل عالماً نوويّاً إيرانيّاً.
 
 
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