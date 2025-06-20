أسلحة جديدة... مُواجهة بالذكاء الإصطناعيّ بين إيران وإسرائيل

خلال الحرب الدائرة الآن بين وإيران، برزت الرقمية كساحة صراع لا تقل ضراوة عن الأسلحة والمدافع والدبابات.

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وخلال المواجهة، ظهرت أسلحة من نوع جديد مثل هجمات سيبرانية على بنوك، ودمج تقنيات ذكاء اصطناعي في الهجمات العسكرية.

في هذا الشأن، قال الخبير المصري في عمليات الأمن السيبراني الدكتور محمد محسن لـ"العربية"، إن تعرضت لهجوم سيبراني كبير وخلال أيام معدودات تلقت 6700 هجمة سيبرانية، وهذه الهجمات التي استخدمت تقنية الحرمان من الخدمة وتسمى DDoS شلّت الوصول إلى الإنترنت وأثرت على البنوك، والصرافات الآلية، والخدمات الإلكترونية الحكومية، ما دفع الحكومة لفرض قيود مشددة على الإنترنت.



وأضاف أن مجموعة "بريداتوري سبارو"، المشتبه في ارتباطها بالاستخبارات ، تبنّت اختراقا خطيرا لبنك "سبه" ، ما أدى إلى تعطيل صرف رواتب موظفين حكوميين، موضحا أن هذه الهجمات ليست سوى حلقة ضمن سلسلة ممتدة من الاستهداف الرقمي لمنشآت الطاقة، ، ومحطات الوقود.

وأشار الخبير المصري إلى أن إسرائيل تمثل اليوم واحدة من أكثر الدول تطورًا في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وقد نجحت في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في صميم استراتيجيتها العسكرية والاستخباراتية، وتتجلى ملامح هذا التكامل في رصد وتحليل البيانات الضخمة لاكتشاف تحركات الحرس الثوري وشحنات الأسلحة، وتحديد الأهداف العسكرية بدقة متناهية عبر الطائرات بدون طيار المدعومة بتقنيات الذكاء الإصطناعي.



كما أوضح أن إسرائيل شنت هجمات سيبرانية ذكية تستهدف البنية التحتية الإيرانية وتُحدث تأثيرا فعّالا بأقل تكلفة بشرية، وتحليل الرأي العام الإيراني عبر أدوات الذكاء الاصطناعي لفهم المزاج الشعبي وتوجيه حملات رقمية مضادة.

وأوضح الخبير المصري أن الحرب لم تعد تقتصر على البنية التحتية، بل امتدت إلى المجال المعنوي، حيث تم اختراق هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، وبُث رسائل تحريضية تدعو للاحتجاج، وانتشرت مقاطع فيديو معارضة على منصات التواصل الاجتماعي، في إطار حملة رقمية مركّزة، موضحا أن الحرب الإعلامية هذه تقودها أدوات تحليل الذكاء الاصطناعي التي تراقب الكلمات المفتاحية، وتحدد أوقات الذروة، وتستهدف مجموعات سكانية معينة برسائل مصممة بدقة.



وكشف أن من أخطر ملامح هذه الحرب الرقمية، نشر الأخبار المضللة والمعلومات المركّبة (Disinformation) على نطاق واسع، وتقارير تتحدث عن استخدام إسرائيل تطبيقات مثل واتساب وتيليغرام كأدوات تجسسية، في حين نفت الشركات المالكة ذلك رسميا. (العربية)