في تركيا... طعن 5 أفراد من عائلة واحدة بعد حادث سير!

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أصيب 5 أشخاص من عائلة واحدة، بجروحٍ خطيرة، نتيجة تعرضهم للضرب بالسكاكين، بسبب شجارهم مع سائق سيارة إثر حادث مروع في ولاية بورصة .وقال موقع " بالعربي"، إن التصادم وقع بين سيارة يقودها متين، وأخرى يقودها السائق المعتدي، وسرعان ما تحوّل بين الطرفين إلى مشادة، قبل أن يُشهر الأخير سكينًا ويقوم بطعن متين وزوجته عائشة، وأبنائهم الثلاثة حسين وخليل وسوات.