Advertisement

عربي-دولي

في تركيا... طعن 5 أفراد من عائلة واحدة بعد حادث سير!

Lebanon 24
20-06-2025 | 06:05
A-
A+
Doc-P-1379374-638860218088419163.jpg
Doc-P-1379374-638860218088419163.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصيب 5 أشخاص من عائلة واحدة، بجروحٍ خطيرة، نتيجة تعرضهم للضرب بالسكاكين، بسبب شجارهم مع سائق سيارة إثر حادث مروع في ولاية بورصة التركية.
Advertisement

وقال موقع "تركيا بالعربي"، إن التصادم وقع بين سيارة يقودها متين، وأخرى يقودها السائق المعتدي، وسرعان ما تحوّل النقاش بين الطرفين إلى مشادة، قبل أن يُشهر الأخير سكينًا ويقوم بطعن متين وزوجته عائشة، وأبنائهم الثلاثة حسين وخليل وسوات.
 
وتدخلت الشرطة وفرق الإسعاف إثر الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفيين لتلقي العلاج، وذُكر أن حالة الأب وابنه حسين حرجة. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
في العراق... وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة في حادث سير
lebanon 24
20/06/2025 14:58:39 Lebanon 24 Lebanon 24
إستشهاد الصحافي حسان مجدي أبو وردة وعدد من أفراد عائلته
lebanon 24
20/06/2025 14:58:39 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: قتيلان و5 جرحى في 5 حوادث سير خلال 24 ساعة
lebanon 24
20/06/2025 14:58:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"التحكم المروري": قتيل و5 جرحى في 5 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
lebanon 24
20/06/2025 14:58:39 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:50 | 2025-06-20
07:32 | 2025-06-20
07:30 | 2025-06-20
07:12 | 2025-06-20
07:08 | 2025-06-20
07:00 | 2025-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24