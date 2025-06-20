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عربي-دولي
"أسوأ أسرار الشرق الأوسط"... ما هي الترسانة النوويّة التي تمتلكها إسرائيل؟
Lebanon 24
20-06-2025
|
09:00
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ذكر موقع "
الإمارات
24"، أنّ تقريراً حديثاً لشبكة "
سي ان ان
" الإخبارية، كشف أنّ
إسرائيل
رغم عدم اعترافها رسمياً بامتلاكها أسلحة نووية، تُعد من بين الدول الـ9 المعروفة بامتلاكها لهذه الترسانة، إلى جانب
الولايات المتحدة
وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية.
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وبحسب الشبكة، أوضح المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن "إسرائيل تُعد حالة فريدة بين الدول النووية، إذ لا تؤكد ولا تنفي امتلاكها لقدرات نووية"، في حين وصف خبراء برنامجها
النووي
بأنه "أسوأ الأسرار في
الشرق الأوسط
".
وأشار معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إلى أن إسرائيل لم توقع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1970، وتعارض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
ولكنها في المقابل، وقّعت وصدّقت على معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية لعام 1963، التي تحظر إجراء تجارب نووية في الغلاف الجوي أو المحيطات.
ووفق "سي ان ان"، يرجّح أن إسرائيل بدأت تطوير برنامجها النووي سراً منذ ما قبل إعلان قيامها عام 1948، حيث أُنشئ أول موقع للتطوير في عام 1958، قرب ديمونه جنوبي البلاد.
كما تشير التقديرات إلى أن إسرائيل طوّرت أول سلاح نووي في عام 1966 أو 1967، فيما أفادت تقارير استخباراتية أميركية في عام 1968، بأن إسرائيل بدأت إنتاج الأسلحة النووية بنجاح.
ويُعتقد أن إسرائيل أجرت اختباراً نووياً سرياً في الغلاف الجوي عام 1979، وهي المزاعم التي تنفيها
تل أبيب
حتى اليوم.
ووفقاً لمبادرة التهديد النووي، وهي منظمة غير حكومية مقرها
واشنطن
، فإن إسرائيل تمتلك حالياً نحو 90 رأساً نووياً، ولديها ما يكفي من المواد الانشطارية لإنتاج ما يصل إلى 300 سلاح نووي.
كذلك، أشار تقرير حديث لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إلى أن إسرائيل تواصل تحديث ترسانتها النووية، حيث أجرت عام 2024 اختباراً لمنظومة دفع صاروخي، يُعتقد أنه مرتبط بعائلة صواريخ "أريحا" الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، كما رصدت دلائل على قيامها بتحديث مفاعل ديمونه لإنتاج البلوتونيوم. (الامارات 24)
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