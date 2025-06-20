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عربي-دولي

دبلوماسيّون: هذا موعد إنتهاء الحرب بين إيران وإسرائيل

Lebanon 24
20-06-2025 | 06:12
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وسط استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران منذ 13 حزيران، كثرت التساؤلات حول مصير هذا الصراع الذي قد يتوسع ويطول، بعد دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، طهران إلى "الاستسلام غير المشروط".
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فيما توقع دبلوماسيون مصريون أن تنتهي الحرب خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين.
 
كما أوضح الدبلوماسيون بدء ظهور مبادرات أوروبية للوساطة، فضلاً عن رغبة الطرفين في الوصول لحل وسط.

وقال وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، لـ"العربية" إن "إيران لن تستسلم في ظل تواصل الضربات الإسرائيلية عليها، لكنها من الممكن أن توافق على صياغة تضمن وقف النار".
 
كما أضاف أن الصياغة التي قد توافق عليها طهران لوقف الحرب لا بد أن تتضمن الحفاظ على منشآتها النووية، وبعدها تدخل في التفاوض، معتبراً أن "إسرائيل ستخرج منهكة من هذه الحرب، فضلاً عن حدوث حالة من المعاناة في الجبهة الإسرائيلية الداخلية يصعّب من مهمة استمرارها في الحرب لفترة طويلة خاصة مع إنهاك الجيش في عمليات عسكرية منذ أحداث 7 تشرين الأول".

فيما أشار إلى أنه يصعب توقع قيام واشنطن بضرب إيران ومنشآتها النووية، إذ ستكون عواقب ذلك كبيرة.
 
وأردف أنه "إذا لم تقضِ الضربة نهائياً على البرنامج النووي الإيراني وما يصاحب ذلك من تلوث نووي، فسيدفع طهران للانتقام بل لحرق الأخضر واليابس". (العربية)
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