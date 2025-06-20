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عربي-دولي
في حال مهاجمة إيران لمفاعل ديمونا... هذه الدولة العربية ستكون الأكثر تضررًا!
Lebanon 24
20-06-2025
|
05:59
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مصر قد تكون المتضرر الأكبر إذا تعرّض المفاعل
النووي
الإسرائيلي
في ديمونا لهجوم من
إيران
.
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وقال موقع "ناتسيف نت" الإخباري الإسرائيلي، المهتم بالشؤون
المصرية
، إن المخاوف تتزايد في مصر بشأن التهديدات المتبادلة بين
إسرائيل
وإيران بمهاجمة المفاعلات النووية في كلا البلدين، وتأثيرها على
القاهرة
.
ونقل الموقع الاسائيلي عن خبراء طاقة مصريين خلال حديثهم لوسائل إعلام محلية
مصرية
قزلهم، إنه في حال هاجمت إسرائيل المفاعلات النووية في
طهران
، ستكون مصر محمية بفضل موقعها الجغرافي، ولن تتأثر بالتسرب الإشعاعي لبعد المسافة بينها وبين إيران، لكن في حال هاجمت إيران المفاعل النووي الإسرائيلي، ستتأثر البيئة المحيطة به بالكامل، وليس مصر فقط".
كما نقل الموقع الاسرائيلي عن
الدكتور مصطفى
عزيز، الرئيس السابق لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، في تصريحات صحفية، قوله إن الآثار الإشعاعية لأي هجوم عسكري إيراني على المفاعل الإسرائيلي في ديمونة بمصر ستعتمد على اتجاه الرياح، موضحا أنه يمكن تخفيف مستويات الإشعاع قبل وصولها إلى الحدود المصرية.
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