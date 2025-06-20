Advertisement

عربي-دولي

في حال مهاجمة إيران لمفاعل ديمونا... هذه الدولة العربية ستكون الأكثر تضررًا!

Lebanon 24
20-06-2025 | 05:59
A-
A+




Doc-P-1379381-638860224524450901.png
Doc-P-1379381-638860224524450901.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مصر قد تكون المتضرر الأكبر إذا تعرّض المفاعل النووي الإسرائيلي في ديمونا لهجوم من إيران.
Advertisement

 

وقال موقع "ناتسيف نت" الإخباري الإسرائيلي، المهتم بالشؤون المصرية، إن المخاوف تتزايد في مصر بشأن التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وإيران بمهاجمة المفاعلات النووية في كلا البلدين، وتأثيرها على القاهرة.



ونقل الموقع الاسائيلي عن خبراء طاقة مصريين خلال حديثهم لوسائل إعلام محلية مصرية قزلهم، إنه في حال هاجمت إسرائيل المفاعلات النووية في طهران، ستكون مصر محمية بفضل موقعها الجغرافي، ولن تتأثر بالتسرب الإشعاعي لبعد المسافة بينها وبين إيران، لكن في حال هاجمت إيران المفاعل النووي الإسرائيلي، ستتأثر البيئة المحيطة به بالكامل، وليس مصر فقط".



كما نقل الموقع الاسرائيلي عن الدكتور مصطفى عزيز، الرئيس السابق لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، في تصريحات صحفية، قوله إن الآثار الإشعاعية لأي هجوم عسكري إيراني على المفاعل الإسرائيلي في ديمونة بمصر ستعتمد على اتجاه الرياح، موضحا أنه يمكن تخفيف مستويات الإشعاع قبل وصولها إلى الحدود المصرية.
مواضيع ذات صلة
الحدث: المنطقة المستهدفة في إسرائيل تضم مفاعل ديمونا
lebanon 24
20/06/2025 14:58:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مهاجمة مفاعل نووي غير نشط في منطقة "آراك" في إيران
lebanon 24
20/06/2025 14:58:58 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: بدء مهاجمة منطقة مفاعل آراك في إيران
lebanon 24
20/06/2025 14:58:58 Lebanon 24 Lebanon 24
في حال استهداف مفاعل "ديمونا".. صليبا: لبنان معرض للخطر الإشعاعي
lebanon 24
20/06/2025 14:58:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:50 | 2025-06-20
07:32 | 2025-06-20
07:30 | 2025-06-20
07:12 | 2025-06-20
07:08 | 2025-06-20
07:00 | 2025-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24