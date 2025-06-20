في حال مهاجمة إيران لمفاعل ديمونا... هذه الدولة العربية ستكون الأكثر تضررًا!



Advertisement أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مصر قد تكون المتضرر الأكبر إذا تعرّض المفاعل في ديمونا لهجوم من .



وقال موقع "ناتسيف نت" الإخباري الإسرائيلي، المهتم بالشؤون ، إن المخاوف تتزايد في مصر بشأن التهديدات المتبادلة بين وإيران بمهاجمة المفاعلات النووية في كلا البلدين، وتأثيرها على .ونقل الموقع الاسائيلي عن خبراء طاقة مصريين خلال حديثهم لوسائل إعلام محلية قزلهم، إنه في حال هاجمت إسرائيل المفاعلات النووية في ، ستكون مصر محمية بفضل موقعها الجغرافي، ولن تتأثر بالتسرب الإشعاعي لبعد المسافة بينها وبين إيران، لكن في حال هاجمت إيران المفاعل النووي الإسرائيلي، ستتأثر البيئة المحيطة به بالكامل، وليس مصر فقط".كما نقل الموقع الاسرائيلي عن عزيز، الرئيس السابق لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، في تصريحات صحفية، قوله إن الآثار الإشعاعية لأي هجوم عسكري إيراني على المفاعل الإسرائيلي في ديمونة بمصر ستعتمد على اتجاه الرياح، موضحا أنه يمكن تخفيف مستويات الإشعاع قبل وصولها إلى الحدود المصرية.