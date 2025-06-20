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عربي-دولي

هل تتدخّل روسيا في الحرب بين إيران وإسرائيل؟.. إليكم ما كشفه التقرير التالي

Lebanon 24
20-06-2025 | 10:00
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ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أنه مع تصاعد المواجهة بين إسرائيل وإيران، برزت تساؤلات بشأن موقف روسيا وإمكانية تدخلها في ظل اتفاقيات تعاون تربطها بطهران، وفي وقت تشهد فيه المنطقة تحولات عسكرية متسارعة وتهديدات متبادلة.
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أكد مدير مركز "جي إس إم" للدراسات في موسكو، آصف ملحم، أن روسيا تفضّل الحلول الدبلوماسية في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن التدخل العسكري غير وارد في هذه المرحلة بسبب "الاختراق الكبير" الذي تعرضت له إيران وفقدان وضوح الصورة الكاملة بشأن حجم الخطر.
 
وأضاف أن الحرب تمر حاليًا بـ"طور الصعود"، حيث يمتلك كل طرف بنك أهداف، وبعد نفاده ستدخل المواجهة "طور التوازن"، وهو ما قد يفتح الباب أمام تدخل روسي عقلاني ومحسوب.
 
من جهته، أكد رئيس مركز صفدي للدبلوماسية الدولية وعضو في الليكود، مندي صفدي، أن روسيا لا تملك مصلحة في الانخراط بالحرب، خاصة في ظل علاقتها مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن موسكو تركز على ملفات أخرى، أبرزها الحرب في أوكرانيا.

وأوضح صفدي أن التنسيق الأمني بين روسيا وإسرائيل قائم منذ سنوات، خصوصا في الملف السوري، مرجحا أن تلعب موسكو دورًا في التهدئة لاحقًا، بعد إنجاز "المهام العسكرية المطلوبة".
 
وقال محمد عباس ناجي، الخبير في الشأن الإيراني بمركز الأهرام، إن إيران ليست على رأس الأولويات الروسية حاليا، مؤكدًا أن موسكو لن تغامر بتقديم دعم مباشر لطهران في هذا التوقيت.

وأشار ناجي إلى أن موسكو تعارض امتلاك إيران لسلاح نووي، لكنها ترفض أيضا اتفاقا نوويا قد يُعيد النفوذ الأميركي إلى حدودها الجنوبية، ما يجعل موقفها معقدا ومرتبطا بحسابات أمنية وجيوسياسية دقيقة.
 
اعتبر ملحم أن إسرائيل تُستخدم كأداة أميركية غربية لهدف أوسع يتمثل في "تفكيك البنية السياسية والعسكرية الإيرانية"، محذرًا من سيناريوهات قد تشمل زعزعة الاستقرار في مناطق حدودية مثل جنوب القوقاز وآسيا الوسطى.

واتهم ملحم دولا بالسعي لمد نفوذها الإقليمي بدعم من واشنطن ولندن، مضيفًا أن البيئة المحيطة بإيران "ملتهبة" وتتضمن فصائل مسلحة في أفغانستان والعراق وسوريا وباكستان، ما يزيد من تعقيد المشهد.
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