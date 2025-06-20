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عربي-دولي

بالصورة... "إختفاء" عشرات الطائرات في أكبر قاعدة أميركيّة في الشرق الأوسط

Lebanon 24
20-06-2025 | 06:29
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كشفت صور أقمار اصطناعية أن العشرات من الطائرات العسكرية الأميركية لم تعد موجودة على مدرج قاعدة "العديد" الجوية في قطر، والتي تُعدّ من أكبر القواعد الأميركية في الشرق الأوسط.
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وبحسب صور نشرتها شركة "بلانيت لابس بي بي سي"، كانت القاعدة تضم نحو 40 طائرة عسكرية في الخامس من حزيران 2025، من بينها ناقلات جنود، وطائرات استطلاع، وطائرات عمليات خاصة من طراز "سي-130 هيرقليس"، إضافة إلى حاملات معدات ضخمة، لكن بحلول  أمس الخميس لم تُظهر الصور سوى 3 طائرات نقل فقط.

وفي سياق متصل، أصدرت السفارة الأميركية في قطر مذكرة تحذيرية على موقعها الإلكتروني، دعت فيها موظفيها إلى "توخي الحذر الشديد"، و"تقييد الوصول مؤقتاً" إلى قاعدة العديد، ووصفت الإجراء بأنه احترازي، في ظل "الأعمال العدائية الإقليمية المستمرة". (الامارات 24)
 
 
 
Combination: photo taken on June 5, 2025 (L) shows military planes at the US military base of Al-Udeid in Qatar, and a photo taken June 19, 2025 (R) showing no more planes at the same location, one of the main US bases in the region
 

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