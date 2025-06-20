بالصورة... "إختفاء" عشرات الطائرات في أكبر قاعدة أميركيّة في الشرق الأوسط

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كشفت صور أقمار اصطناعية أن العشرات من الطائرات العسكرية الأميركية لم تعد موجودة على مدرج قاعدة "العديد" الجوية في قطر، والتي تُعدّ من أكبر القواعد الأميركية في .وبحسب صور نشرتها شركة "بلانيت لابس "، كانت تضم نحو 40 طائرة عسكرية في الخامس من حزيران 2025، من بينها ناقلات جنود، وطائرات استطلاع، وطائرات عمليات خاصة من طراز "سي-130 هيرقليس"، إضافة إلى حاملات معدات ضخمة، لكن بحلول أمس الخميس لم تُظهر الصور سوى 3 طائرات نقل فقط.وفي سياق متصل، أصدرت السفارة الأميركية في قطر مذكرة تحذيرية على موقعها الإلكتروني، دعت فيها موظفيها إلى "توخي الحذر الشديد"، و"تقييد الوصول مؤقتاً" إلى ، ووصفت الإجراء بأنه احترازي، في ظل "الأعمال العدائية الإقليمية المستمرة". (الامارات 24)