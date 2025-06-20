السعودية: استهداف المنشآت النووية يمثل خرقاً للقانون الدولي

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وذكرت الهيئة أنَّ "أي هجوم مسلح من أي طرف، وأي تهديد يستهدف المرافق النووية المخصصة للأغراض السلمية، يعد انتهاكاً للقرارات الدولية، ولمبادئ ميثاق ، والقانون الدولي، والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية".وفي وقتٍ سابق، أوضحت أن "الاستهداف العسكري لمفاعل آراك للأبحاث ليس له أي تداعيات إشعاعية، لأنه خالٍ من الوقود النووي".وتابعت: "تؤكد هيئة الرقابة النووية والإشعاعية سلامة بيئة من أي تسربات إشعاعية قد تكون ناتجة من في المنطقة".