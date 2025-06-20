كاتس: كافة رموز النظام الإيراني يجب أن تقصف

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أعلن ، اليوم الجمعة، أنه أصدر توجيهات للجيش الإسرائيلي بتكثيف الهجمات على "رموز النظام" في بهدف زعزعة الاستقرار.وقال في بيان: "يجب أن تقصف كافة رموز النظام وآليات قمع الشعب، مثل قوات الباسيج وقاعدة نفوذ النظام، مثل "، وفق .جاءت تصريحات كاتس في ختام اجتماع مع ، ورئيس العسكرية، ورئيس الخاصة المشتركة، ونائب رئيس أركان وزير الدفاع، ورئيس أركان شعبة الاستخبارات العسكرية، ورئيس أركان الأبحاث.