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كاتس: كافة رموز النظام الإيراني يجب أن تقصف

Lebanon 24
20-06-2025 | 07:08
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه أصدر توجيهات للجيش الإسرائيلي بتكثيف الهجمات على "رموز النظام" في العاصمة الإيرانية طهران بهدف زعزعة الاستقرار.
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وقال كاتس في بيان: "يجب أن تقصف كافة رموز النظام وآليات قمع الشعب، مثل قوات الباسيج وقاعدة نفوذ النظام، مثل الحرس الثوري"، وفق رويترز.

جاءت تصريحات كاتس في ختام اجتماع مع رئيس الأركان إيال زامير، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، ورئيس قيادة العمليات الخاصة المشتركة، ونائب رئيس أركان وزير الدفاع، ورئيس أركان شعبة الاستخبارات العسكرية، ورئيس أركان الأبحاث.
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