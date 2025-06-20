إعتقال عميل إسرائيليّ في إيران... هكذا كُشِفَ أمره

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الجمعة، باعتقال "عميل للموساد" أرسل معلومات عن منشآت للدفاع الجوي إلى باستخدام تطبيق .

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وبحسب المصادر ، فإن المشتبه به قام بجمع بيانات عن مواقع عسكرية ومنشآت دفاع جوي، وقام بإرسالها مباشرة إلى عناصر استخباراتية إسرائيلية، ما يمثل حسب السلطات تهديدًا مباشرًا للأمن القومي .



ويأتي الإعلان في توقيت حرج يشهد فيه الملف الإيراني توترًا غير مسبوق، سواء في الميدان أو في الحرب السيبرانية والاستخباراتية المتصاعدة بين الطرفين. (سكاي نيوز عربية)