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عربي-دولي

إعتقال عميل إسرائيليّ في إيران... هكذا كُشِفَ أمره

Lebanon 24
20-06-2025 | 07:12
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أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الجمعة، باعتقال "عميل للموساد" أرسل معلومات عن منشآت للدفاع الجوي إلى إسرائيل باستخدام تطبيق واتساب.
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وبحسب المصادر الإيرانية، فإن المشتبه به قام بجمع بيانات عن مواقع عسكرية ومنشآت دفاع جوي، وقام بإرسالها مباشرة إلى عناصر استخباراتية إسرائيلية، ما يمثل حسب السلطات تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الإيراني.

ويأتي الإعلان في توقيت حرج يشهد فيه الملف الإيراني الإسرائيلي توترًا غير مسبوق، سواء في الميدان أو في الحرب السيبرانية والاستخباراتية المتصاعدة بين الطرفين. (سكاي نيوز عربية) 
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