ماكرون يوجّه دعوة إلى تل أبيب… ما هدفها؟

أعلن ، اليوم (الجمعة)، أن وبرلين ولندن ستقدّم «عرضاً تفاوضياً شاملاً» للإيرانيين في ، الجمعة، يشمل النووية، وأنشطة الصواريخ الباليستية، وتمويل الفصائل المسلحة في المنطقة.

Advertisement

وأكد ماكرون، على هامش «معرض باريس الجوي»، أنه «يجب إعطاء الأولوية للعودة إلى المفاوضات الجوهرية»، داعياً أيضاً إلى وقف ضرباتها على «البنى التحتية المدنية» . (الشرق الأوسط)