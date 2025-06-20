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عربي-دولي
كم يبلغ عدد الخبراء الروس في محطة "بوشهر" الإيرانيّة؟
Lebanon 24
20-06-2025
|
07:32
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أعلن
رئيس مؤسسة
"روساتوم" الروسية للطاقة النووية
أليكسي ليخاتشوف
، أنّ "أكثر من 300 خبير روسي يعملون الآن في محطة "بوشهر"
الإيرانية
".
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وأضاف ليخاتشوف أنّ "إجمالي الخبراء
الروس
هناك حوالي 500". (روسيا اليوم)
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