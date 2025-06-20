كم يبلغ عدد الخبراء الروس في محطة "بوشهر" الإيرانيّة؟

أعلن "روساتوم" الروسية للطاقة النووية ، أنّ "أكثر من 300 خبير روسي يعملون الآن في محطة "بوشهر" ".

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وأضاف ليخاتشوف أنّ "إجمالي الخبراء هناك حوالي 500". (روسيا اليوم)