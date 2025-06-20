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عربي-دولي

كم يبلغ عدد الخبراء الروس في محطة "بوشهر" الإيرانيّة؟

Lebanon 24
20-06-2025 | 07:32
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أعلن رئيس مؤسسة "روساتوم" الروسية للطاقة النووية أليكسي ليخاتشوف، أنّ "أكثر من 300 خبير روسي يعملون الآن في محطة "بوشهر" الإيرانية".
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وأضاف ليخاتشوف أنّ "إجمالي الخبراء الروس هناك حوالي 500". (روسيا اليوم)
 
 
 
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