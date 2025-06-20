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بالصور.. هذا ما حصل في درعا جراء القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران

Lebanon 24
20-06-2025 | 07:50
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أفادت «وكالة سانا السورية» الرسمية بسقوط مسيّرتين في محيط تل الجابية شمال غربي مدينة نوى وشمال مدينة جاسم في محافظة درعا السورية، جراء القصف الإسرائيلي الإيراني المتبادل، دون وقوع أي إصابات مادية أو بشرية.
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الأسبوع الماضي، سقطت بقايا صاروخَين إيرانيين في ريف محافظة درعا خلال عبورهما الأجواء السورية باتجاه إسرائيل، وكذلك سقطت طائرة مسيّرة في مدينة جاسم بالمحافظة. (الشرق الأوسط)
بقايا طائرة مسيّرة سقطت في الحقول الشمالية لمدينة جاسم قرب درعا جنوب <a class='entities-links' href='/entity/2427914562/غرب-سوريا/ar/1?utm_term=PublicFigures-غرب-سوريا&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-غرب-سوريا&id=239669&catid=0&pagetype=PublicFigures'>غرب سوريا</a>، 14 يونيو 2025 (أ.ف.ب)
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