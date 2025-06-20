بالصور.. هذا ما حصل في درعا جراء القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران

Advertisement

أفادت «وكالة السورية» الرسمية بسقوط مسيّرتين في محيط تل الجابية شمال غربي مدينة نوى وشمال مدينة جاسم في محافظة ، جراء القصف المتبادل، دون وقوع أي إصابات مادية أو بشرية.الأسبوع الماضي، سقطت بقايا صاروخَين إيرانيين في ريف محافظة درعا خلال عبورهما الأجواء السورية باتجاه ، وكذلك سقطت طائرة مسيّرة في مدينة جاسم بالمحافظة. (الشرق الأوسط)